嘉義縣購物節開跑 消費200元抽Jimny越野車、iPhone17

嘉義縣商圈聯合購物節將登場，10月1日至11月30日單筆消費滿200元可上網登錄抽獎，縣長翁章梁今天參加記者會宣傳，在19個商圈活動店家及大嘉義觀光工廠協會會員店家消費，就有機會將中華三菱露營車、Suzuki Jimny越野車，以及iPhone17手機等大獎帶回家。

翁章梁說，嘉義縣商圈聯合購物節去年創造超過4.5億元營業額，今年規模再升級，活動延長為2個月，自10月1日至11月30日，今年參與活動店家突破1000間，活動期間在活動店家單筆消費滿200元，即可上網登錄兌換抽獎序號，且單筆消費無上限，消費愈多中獎機會越高。

嘉義縣商圈聯合購物節大獎中華三菱露營車將在12月直播抽獎；另外加碼獎Suzuki Jimny越野車、電動機車、iPhone17手機、沙發按摩椅、Google TV智慧投影機等超過290個獎項，加碼獎抽獎時間將另行公布，詳情可至臉書「來嘉遊-嘉義縣商圈粉絲專頁」查詢。

縣府經發處表示，為提升購物節活動便利性與參與度，活動登錄頁面結合財政部電子發票整合系統，民眾可在登錄頁面綁定雲端發票載具，消費後即可自動獲得抽獎序號，紙本或部分無開立發票店家也優化登錄步驟，簡化流程讓民眾可以更快速完成。

嘉義縣目前共19個商圈，包括布袋魅力商圈、東石商圈、朴子市魅力商圈、朴子文化商圈、縣府太子商圈、新港魅力商圈、民雄商圈、大林鎮商圈、太平老街商圈、水牛太保商圈、鹿草風華商圈、水上商圈、竹崎商圈、中埔魅力商圈、民雄興福商圈、義竹商圈，再結合大嘉義觀光工廠16間會員店家，今年吸引超過1000家商店參加。