影／南台灣獨有「水上鋼鐵人雙人飛行」 台南又出招了！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

時序雖已進入秋天，台南仍是很適合水上活動。市府觀旅局將在10月18、19、25、26日兩個周末假日，於官田葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動，除有南台灣獨有「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」，還有水陸挑戰關卡、搭配氣墊滑水道、水霧步道等消暑設施與市集、表演，其中「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」今起報名，名額有限，動作要快。

市長黃偉哲表示，台南官田區曾入選「台灣百大經典小鎮」，擁有全台密度最高的埤塘及全國第一的菱角產量，孕育出「菱香舟影」美景與珍貴的市鳥水雉，有「菱角之鄉」美譽。而葫蘆埤風景區設施完善，且令人驚豔。這次活動除水上體驗，並串聯周邊柳營、官田、隆田chacha園區等景點，提供溪北旅遊秘境路線，也是台南旅遊的熱門選擇。

觀旅局長林國華指出，葫蘆埤自然公園兼具生態與休閒價值，市府去年成功爭取交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫－水映南瀛」補助，投入6仟多萬元優化園區整體環境優化，包括亮點營造及步道、照明、導覽等設施全面升級。

「葫蘆埤玩埤一夏」以「玩」為主軸，規畫水陸域闖關，包括泡泡起步跳、氣墊飛越橋、濺水搖盪趣、浮動滑道王、濕身終極圈、叢林障礙、水上好漢坡等關卡，還開放「水上城堡防衛戰」讓民眾現場攻防互動。陸上也搭配水中尋寶及魚群辨識等闖關，兼具趣味與知識挑戰，完成關卡就可獲得神秘禮物。

10月18日開幕當日安排「水上鋼鐵人飛行體驗」，邀請專業教練團隊「比吉尼鋼鐵人」現場帶來震撼的水上表演特技，展現極致視覺震撼。10月18日、19日也開放民眾體驗，在教練帶領下親身感受從葫蘆埤水面凌空直衝而上的快感與樂趣，並規畫「cosplay」主題活動，凡報名10月18日水上鋼鐵人並獲選的幸運民眾，就可穿著符合活動氛圍的cospaly服裝參加，免費體驗雙人水上飛行，歡迎敢秀愛玩的各方高手踴躍報名。

．水陸闖關報名網址：https://reurl.cc/bmnNgX
．水上鋼鐵人報名網址：https://reurl.cc/K9vx6q
．葫蘆裡玩埤一夏-176一起來報名網址：https://reurl.cc/Nxp1mx

市府觀旅局將在10月18、19、25、26日兩個周末假日，於官田葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動。記者鄭惠仁／攝影
市府觀旅局將在10月18、19、25、26日兩個周末假日，於官田葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動。記者鄭惠仁／攝影

