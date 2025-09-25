快訊

影／台南中西區圖書館製作大書 接龍寫故事共創城市記憶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，今天揭幕。記者鄭惠仁／攝影
今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，今天揭幕。記者鄭惠仁／攝影

今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，今天邀請市民朋友來此接龍，留下自己生活的直覺紀錄，串聯成台南獨一無二的城市故事。

中西區公所今天在中西區圖書館舉行「聽說台南」故事接龍活動記者會，區長蔡佳甫、市議員沈震東、台南高商校長林聰明、建興國中校長侯志偉等人未大故事書揭幕，並由蔡佳甫寫故事開頭、藝術家張駿業畫上插畫，即日起至12月將於中西區圖書館2樓櫃檯前方開放市民朋友一同來共創故事。

區長蔡佳甫表示，中西區圖書館長期致力於閱讀推廣，除了提供豐富館藏，館內常設展的介紹也扮演推廣閱讀的功能，近年來圖書館辦理的各式閱讀活動，更朝多元與在地特色方向發展。今年府城城垣三百年，中西區圖書館特別製作一本空白的大書，提供市民一個共創的平台。

「我們不寫歷史，我們寫生活」，蔡佳甫說，不論是一段真實的生活記憶，還是一幅腦海中的畫面，或是在散步途中聽來的「聽說」，都能成為故事接龍的一部分，希望每位參與者都能從前一位創作者的文字或畫作延續下去，讓台南的故事一頁一頁慢慢生成。「聽說」沒包袱也沒框架，就盡情把生活直覺，寫在以接龍方式寫在裡面。

以「聽說台南」描繪城市故事的藝術家是台南社大講師，去年3月張駿業呼應美國藝術家Kurt Perschke發起的「紅球計畫」，規畫10天的「紅球景點寫生計畫」，帶領社大學員於紅球的10個景點寫生。今年5月也響應城垣三百年，規劃「府城300寫生建城計畫」，透過繪畫將消失的9大城門用寫生與想像的方式重新畫回來。張駿業也在現場作畫，期盼藉此拋磚引玉，吸引更多民眾來圖書館書寫與創作。

中西區公所表示，故事接龍的創作，每人限寫2至3行或畫1個畫框，完成後可至櫃檯領取「作者牌」簽名，貼於故事封底，成為這本故事書的作者之一，故事書完成後將典藏於中西區圖書館，留下獨一無二、擁有共同記憶的城市故事。

今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，記者鄭惠仁／攝影
今年是台南府城建城300年，中西區圖書館製作了一本長80公分、高110公分的大書，記者鄭惠仁／攝影
藝術家張駿業為「聽說台南」故事接龍畫插畫。記者鄭惠仁／攝影
藝術家張駿業為「聽說台南」故事接龍畫插畫。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區長蔡佳甫為「聽說台南」故事接龍寫開頭。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區長蔡佳甫為「聽說台南」故事接龍寫開頭。記者鄭惠仁／攝影

