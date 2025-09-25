快訊

愛心董事長林進旺連續17年捐月餅柚子 支持家扶弱勢家庭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供

台南享勵工業董事長林進旺得知今年的中秋因物價上漲電費也要漲，許多家扶弱勢家庭不好過，今天趁中秋佳節前夕捐贈月餅、柚子禮盒關懷受扶助弱勢家庭。林寶桂文教基金會執行長邱春美陪同發給出席家庭祝福紅包，家長們都很感動。

林進旺已持續17年捐贈家扶未曾間斷，累計捐贈愛心月餅逾6870盒、柚子禮盒2370盒，平均每年有近400戶家庭受惠。

78歲的林進旺土生土長於永康區，回憶幼年出生貧困，家中沒田沒地，是在吃蕃薯籤的困苦日子中長大，所以也養成他吃苦耐勞、勤儉努力的個性。他因體認到自己沒錢，只有靠一雙手加倍努力，才能出頭天，台南一中初中部畢業後，放棄升讀日間部開始擔任黑手水電工養家，以半工半讀完成大學學歷。

從水電工幹起，再轉行從事五金零件產業，53年來從一間小零件工廠，發展到銷售國際的自行車零件工業公司，憑的就是勇往直前、不畏艱難的拚勁和信念。

即便近年遭逢疫情、通膨和關稅戰公司營運也不免受到影響，仍然堅持要每年讓弱勢家庭好好與家人團圓過中秋，因此持續與愛妻過世成立的林寶桂文教基金會一起各捐贈370盒月餅和柚子禮盒，並特別選在中秋節前夕前來家扶表達關懷，讓代表出席的扶助家庭都相當開心。

林董事長勉勵大家不要因眼前暫時遭遇困境就感到絕望，鼓勵家長們「可以認命，不可以認輸」，並以自身奮鬥過程要大家努力學習向前看，要特別重視孩子們的品德，現今的困境可先透過社福團體及家扶中心的幫助，「做伙將囝仔養大漢」，他日才有回饋社會的機會。

北台南家扶主任李桂平表示，目前扶助家庭約有886餘戶、1480餘名兒少，其中逾六成為單親家庭，約一成為隔代教養家庭。這些弱勢家庭除受限學歷、技能不足外，更常因需照顧幼兒、患病家人或因自身病痛等因素而影響工作收入，在物價不斷飆漲下，頻增生活的無力感，更無心思過節，感謝林董事長不間斷的愛心捐贈，也呼籲社會大眾能加入家扶扶幼行列，一起接住這些孩子，讓弱勢兒少與家庭有改變的契機，幫助他們逆轉人生，勇敢走向脫貧的目標。

愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供
愛心董事長林進旺連續17年捐月餅、柚子支持家扶弱勢家庭。圖／家扶提供

中秋節 弱勢家庭 月餅

