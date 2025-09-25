聽新聞
雲林縣長張麗善趕著開記者會 不慎摔傷左手須開刀
雲林縣長張麗善今天上午8點多急著要開包括「前進花蓮」的兩場記者會，才走出縣長室不慎滑倒，跌坐在地，一旁秘書趕緊將她扶起，她仍忍痛參加完2場記者會，才去台大雲林分院掛急診，經X光檢查結果左手橈骨骨折，預定今天下午進一步開刀治療。
張麗善今早8點多和幾個局處長在縣長室開完會，準備到樓下參加一場智慧證書管理系統啟用記者會，才剛走出縣長室，可能太著急一個踉蹌滑倒在地，一旁的秘書和隨扈來不及抓住，張麗善左手撐地叫了一聲，秘書等人趕緊將她扶起。
「有沒有怎樣？」秘書急問，張麗善只說左手很痛，但她仍忍痛出席記者會，可能摔得太重左手舉不起來；第一場記者會結束，接著又起第二場交工局和環保局救援花蓮行動啟程記者會。會後馬上趕往縣府旁的台大雲林分院檢查。
縣府新聞處長陳其育說，縣長經照X光確診左手橈骨骨折，必須開刀、至少休息2天。
張麗善受傷須進一步療養，明後天的行程由副縣長代理。張麗善趕行程受傷也非頭一遭，3年多前勘查斗六籃球場也絆倒腳腫，跛腳上班很外才康復。她感謝大家關心，盼於住院期間能充分靜養，儘速回到崗位投入縣政工作。
