北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

雲林縣長張麗善趕著開記者會 不慎摔傷左手須開刀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左五）今天不慎摔傷但仍忍痛參加「前進花蓮」記者會，左手舉不起來。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左五）今天不慎摔傷但仍忍痛參加「前進花蓮」記者會，左手舉不起來。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善今天上午8點多急著要開包括「前進花蓮」的兩場記者會，才走出縣長室不慎滑倒，跌坐在地，一旁秘書趕緊將她扶起，她仍忍痛參加完2場記者會，才去台大雲林分院掛急診，經X光檢查結果左手橈骨骨折，預定今天下午進一步開刀治療。

張麗善今早8點多和幾個局處長在縣長室開完會，準備到樓下參加一場智慧證書管理系統啟用記者會，才剛走出縣長室，可能太著急一個踉蹌滑倒在地，一旁的秘書和隨扈來不及抓住，張麗善左手撐地叫了一聲，秘書等人趕緊將她扶起。

「有沒有怎樣？」秘書急問，張麗善只說左手很痛，但她仍忍痛出席記者會，可能摔得太重左手舉不起來；第一場記者會結束，接著又起第二場交工局和環保局救援花蓮行動啟程記者會。會後馬上趕往縣府旁的台大雲林分院檢查。

縣府新聞處長陳其育說，縣長經照X光確診左手橈骨骨折，必須開刀、至少休息2天。

張麗善受傷須進一步療養，明後天的行程由副縣長代理。張麗善趕行程受傷也非頭一遭，3年多前勘查斗六籃球場也絆倒腳腫，跛腳上班很外才康復。她感謝大家關心，盼於住院期間能充分靜養，儘速回到崗位投入縣政工作。

雲林縣長張麗善（左三）今天不慎摔傷但仍忍痛參加「前進花蓮」記者會。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今天不慎摔傷但仍忍痛參加「前進花蓮」記者會。記者蔡維斌／攝影

張麗善 記者會 雲林

