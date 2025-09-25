快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

台灣基進攜民團反對南市府普發現金 以免失去罰鍰正當性

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣基進台南黨部主委吳依潔（中）今邀台南新芽、台灣交通安全協會反對市府利用超徵稅額及超收交通違規罰款普發市民現金。記者鄭惠仁／攝影 ​
台灣基進台南黨部主委吳依潔（中）今邀台南新芽、台灣交通安全協會反對市府利用超徵稅額及超收交通違規罰款普發市民現金。記者鄭惠仁／攝影 ​

台南市議會部分議員今年8月18日臨時會提案，希望市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發於民眾，市長黃偉哲承諾9月26日前提出報告。台灣基進台南黨部主委吳依潔今邀台南新芽、台灣交通安全協會表達反對立場，認為應用於急迫需要的基層建設，降低市府財政負擔是。

吳依潔認為，市府、民意代表都應以公共利益為優先，從長遠的政策規畫來思考如何為民謀利，無法認同多位議員將稅金變成選舉工具的想法。她強調，「稅收制度的重點在於資源的重新分配，利用稅金進行多數人、跨世代都能受益的公共建設與政策，達成社會公益，才是這項制度的核心。」

另，新版財劃法對南市財政產生大衝擊，超徵8.17億稅額若用於自來水普及、排水設施、軌道建設，可以大大降低台南財政負擔。她說，應實現稅金制度原本的價值與意義、填補本應該就要給予人民的基礎建設破洞，並替台南人民爭取更好的城市未來。

台南新芽協會副秘書長江昺崙說，若要體恤災民，目前溪北地區的發展明顯不及於溪南地區，應將資源擺放於正確的位置，面對極端氣候的挑戰，也更應將公部門經費用於提高城鎮的防災韌性。

台灣交通安全協會理事林詠軒表示，若將交通罰鍰或超收稅金當成一般財源，會讓政府陷入「依賴違規來養財源」的惡性循環，不僅會削弱執法的正當性，更會讓市民懷疑政府是在「搶錢」。應將超徵的交通罰款「專款專用」，用於改善台南交通，使台南盡早擺脫行人地獄的惡名，讓市民能安心走在路上，孩子能安全上學，長者能放心出門。

台南 稅金 超徵

延伸閱讀

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

劉姓保母姊妹虐剴剴案二審開庭 民團群眾籲勿輕縱

「剴剴案」高院今開庭 民團籲速成立「兒少保護部」

相關新聞

首屆文化基地「島呼冊店」出清藏書湧人潮 負責人：熄燈緣分到了

4月才獲文化部評選為首屆全國「百大文化基地」之一的嘉義市獨立書店「島呼冊店」，日前臉書公告本月底熄燈，引發在地文化界與讀...

全台第一首搖滾鄉歌 董事長樂團中秋搖滾獻唱「歡迎來麥寮」

雲林縣麥寮鄉公所為宣傳在地特色，邀請曾為江蕙填詞的陳東賢譜寫麥寮鄉第一首鄉歌「歡迎來麥寮」，並重金邀請金曲樂團董事長樂團...

每小時80元以上！台南觀光熱區高收費停車場逾33家 建議善用公有停車場

9月底起即將迎來教師節、中秋節、國慶日及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等連續假期，台南預期將吸引大量觀光人潮，建議民眾前...

愛心董事長林進旺連續17年捐月餅柚子 支持家扶弱勢家庭

台南享勵工業董事長林進旺得知今年的中秋因物價上漲電費也要漲，許多家扶弱勢家庭不好過，今天趁中秋佳節前夕捐贈月餅、柚子禮盒...

雲林縣長張麗善趕著開記者會 不慎摔傷左手須開刀

雲林縣長張麗善今天上午8點多急著要開包括「前進花蓮」的兩場記者會，才走出縣長室不慎滑倒，跌坐在地，一旁秘書趕緊將她扶起，...

台灣基進攜民團反對南市府普發現金 以免失去罰鍰正當性

台南市議會部分議員今年8月18日臨時會提案，希望市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發於民眾，市長黃偉哲承諾9月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。