台灣基進攜民團反對南市府普發現金 以免失去罰鍰正當性

台南市議會部分議員今年8月18日臨時會提案，希望市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發於民眾，市長黃偉哲承諾9月26日前提出報告。台灣基進台南黨部主委吳依潔今邀台南新芽、台灣交通安全協會表達反對立場，認為應用於急迫需要的基層建設，降低市府財政負擔是。

吳依潔認為，市府、民意代表都應以公共利益為優先，從長遠的政策規畫來思考如何為民謀利，無法認同多位議員將稅金變成選舉工具的想法。她強調，「稅收制度的重點在於資源的重新分配，利用稅金進行多數人、跨世代都能受益的公共建設與政策，達成社會公益，才是這項制度的核心。」

另，新版財劃法對南市財政產生大衝擊，超徵8.17億稅額若用於自來水普及、排水設施、軌道建設，可以大大降低台南財政負擔。她說，應實現稅金制度原本的價值與意義、填補本應該就要給予人民的基礎建設破洞，並替台南人民爭取更好的城市未來。

台南新芽協會副秘書長江昺崙說，若要體恤災民，目前溪北地區的發展明顯不及於溪南地區，應將資源擺放於正確的位置，面對極端氣候的挑戰，也更應將公部門經費用於提高城鎮的防災韌性。

台灣交通安全協會理事林詠軒表示，若將交通罰鍰或超收稅金當成一般財源，會讓政府陷入「依賴違規來養財源」的惡性循環，不僅會削弱執法的正當性，更會讓市民懷疑政府是在「搶錢」。應將超徵的交通罰款「專款專用」，用於改善台南交通，使台南盡早擺脫行人地獄的惡名，讓市民能安心走在路上，孩子能安全上學，長者能放心出門。