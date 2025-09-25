雲林縣政府攜手台灣新創圖靈證書 正式啟用智慧證書管理系統

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

在數位治理與淨零碳排的全球趨勢下，雲林縣政府以前瞻眼光，率先開展與台灣新創圖靈證書 （Turing Certs）合作，全縣府導入「智慧證書管理系統」，展開地方治理的新篇章。

25日智慧證書管理系統正式啟用，雲林縣縣長張麗善、人工智慧科技基金會董事長暨數位信任協會理事長詹婷怡及圖靈證書創辦人暨執行長胡耀傑，擔任啟用暨發證儀式嘉賓。詹婷怡表示，打造安全可驗證的資料基礎，是建立數位信任的根基建設，雲林縣政府與圖靈攜手合作是在此基礎之上，針對跨局處一站式智慧管理整合的一大步。

雲林縣政府也宣布自今年度起，全面推動智慧證書數位化，涵蓋教育、社福、醫療、消防、警政等多個重要領域。這不僅大幅提升行政效率與服務品質，更成功減少紙張使用，實現環境永續與減碳承諾。

過去，縣府每年發出逾萬張紙本證書，從社區大學學習證明、消防志工訓練合格證書，到AI科技學院的結訓證明，這些都見證了縣民的努力與成長，但也帶來龐大紙張耗費。智慧證書管理系統的導入，2025年度將管理超過20萬張數位證書，保守估計減少紙張重量逾百公斤，減碳效益達數百公斤，成為縣府年度績效指標之一，將環保行動具體落實於每一次發證流程中。

圖靈證書執行長胡耀傑表示，透過與縣府22個局處單位深度合作，建立一個安全、可控且符合國際通用標準的「一站式整合性」數位資料庫，確保每份數位憑證都具有高度真實性、防偽性與不可竄改性，更實現長久保存的承諾，有效杜絕遺失與偽造問題。他表示，雲林縣與歐盟用同一套標準，意味著民眾具備「攜帶式信任」。民眾隨時可以透過手機，即時查驗憑證真偽，提升政府公信力，也讓每一位雲林縣民都能享有更安心透明的數位治理體驗。

雲林縣長張麗善表示，智慧證書管理系統的推動，不只是提升行政效率，也是重要的減碳行動，讓環境保護成為日常行政的核心價值。目前此系統已成功跨局處推廣應用，未來將廣泛運用於財政處的民間公共建設參與證明、實務班證書；衛生局的精神疾病防治訓練、疫苗冷鏈教育證明；勞青處青年職涯與創業營隊參與證明，以及消防局、警察局等其他各機關單位的各類訓練證書、講習證明與感謝狀。

