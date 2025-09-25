快訊

全台第一首搖滾鄉歌 董事長樂團中秋搖滾獻唱「歡迎來麥寮」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉將在中秋夜活動發表鄉歌。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉將在中秋夜活動發表鄉歌。圖／麥寮鄉公所提供

雲林縣麥寮鄉公所為宣傳在地特色，邀請曾為江蕙填詞的陳東賢譜寫麥寮鄉第一首鄉歌「歡迎來麥寮」，並重金邀請金曲樂團董事長樂團獻唱鄉歌，許忠富表示，和其他鄉鎮不同，麥寮鄉歌曲風搖滾輕快，鄉歌將在10月4日麥寮中秋夜活動發表，董事長樂團將到場詮釋鄉歌，和鄉民搖滾一整夜。

「濁水溪的水尾是麥寮，海口有美麗的沙埔佮海鳥……你若是無聊來麥寮，你若來麥寮袂無聊。」麥寮鄉歌由陳東賢填詞，作曲家余國光譜曲，在董事長樂團的詮釋下，輕快搖滾、朗朗上口。

許忠富表示，這是麥寮鄉首支鄉歌，也是全台首支搖滾風鄉歌，光是曲風就修改了8次才定調，希望跳脫以往傳統鄉歌風格，以輕快節奏、簡單好記的歌詞帶領民眾認識麥寮鄉，感受麥寮鄉的熱情。

許忠富說，鄉歌目前正籌拍MV中，未來將在鄉內大小活動上播放，鄉公所10月4日在社教園區孵化廣場舉辦麥寮中秋夜活動，有火舞表演、夜光小丑秀，並邀請董事長樂團現場首唱鄉歌，現場將有多達30輛胖卡餐車市集，讓民眾嗨翻搖滾中秋夜。

雲林縣麥寮鄉長許忠富表示，麥寮鄉歌搖滾輕快，要讓大家感受不一樣的麥寮。圖／麥寮鄉公所提供
雲林縣麥寮鄉長許忠富表示，麥寮鄉歌搖滾輕快，要讓大家感受不一樣的麥寮。圖／麥寮鄉公所提供

