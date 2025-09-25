每小時80元以上！台南觀光熱區高收費停車場逾33家 建議善用公有停車場

9月底起即將迎來教師節、中秋節、國慶日及台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等連續假期，台南預期將吸引大量觀光人潮，建議民眾前往市區與熱門景點時，可善加使用公有停車場，或慎選合法、費率標示清楚之停車場，最好先行查詢停車場停車費率，避免停入高價、費率不明的停車場，造成消費爭議與錢財損失。

交通局長王銘德指出，部分熱區停車場因區位良好或土地開闢成本不同，導致收費費率偏高，為確保消費資訊清楚透明，已要求律定收費停車場應以「每小時」為單位清楚揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，且費率和最高收費金額的字體大小須長寬至少各達18公分以上，藉由透明一致的資訊，讓民眾清楚判斷是否入場。

王銘德表示，台南市目前合法登記的私有民營停車場共321場，備查費率達每小時80元以上計33場，其中有17場高達100至120元，提醒民眾停車前，務必詳閱停車場入口收費標示與公告內容，以防一時疏忽或認知錯誤，產生停車消費糾紛，壞了遊玩興致。

王銘德表示，市中心高費率停車場大多分布在火車站前站、赤崁樓、藍晒圖、南紡購物中心、小北商圈等交通、觀光或購物重要據點周邊，附近有台南轉運站、海安路地下、水萍塭公園地下、西門健康立體、東光地下、平實公園、成德里立體等大型公有停車場，假日停車每小時20或30元，都是方便又經濟的選擇。

民眾停車後步行或轉乘YouBike等大眾運輸工具輕鬆抵達目的地，並請事先利用台南好停APP查詢即時路邊、路外公有停車空間剩餘格位資訊，快速方便找到停車位。

交通局考量如因故或場內無車位可停時，提供民眾可在一定時間內離場的彈性措施，近期已與停車場業者研討提供入場緩衝時間，並於入口處設立緩衝資訊告示。此外，為強化停車場費率標示與資訊透明度，台南好停APP已提供高費率停車場資訊，可多加利用查詢，減少因資訊不對等，而被高價收費的情況，以保障消費者權益。

市長黃偉哲表示，台南每逢假日吸引大 量觀光人潮，市中心停車一位難求，為增加停車供給，市府交通局持續積極闢建停車空間，另外商圈景點附近的國中小校園也有開放假日停車的服務，遊客可多加利用，但需注意開放時間，於關閉前提前離去。