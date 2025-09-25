快訊

首屆文化基地「島呼冊店」出清藏書湧人潮 負責人：熄燈緣分到了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
4月才獲文化部評選為首屆全國「百大文化基地」之一的嘉義市獨立書店「島呼冊店」，日前臉書公告本月底熄燈，書店日前展開「出清特賣」湧人潮。圖／取自島呼冊店臉書
4月才獲文化部評選為首屆全國「百大文化基地」之一的嘉義市獨立書店「島呼冊店」，日前臉書公告本月底熄燈，引發在地文化界與讀者錯愕不捨。書店由小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵經營。外界揣測熄燈與她投入政黨有關，林詩涵澄清，雖常因小歐盟事務無法顧店，但結束並非因政治，而是「真的緣分到了」。

林詩涵坦言，最無奈的玩笑話就是「書店關店的時候，人潮最多」。如今她親身面對這一刻。她臉書感性表示，每次與朋友在書店相遇，都是最美好的記憶，即使未來尚未可知，這些回憶仍會長久留存心底。林詩涵說，事實上，年初團隊才斥資重新整理空間，拆掉舊木地板、鋪新地板、設置新書櫃，甚至連建物翻修都完成。裝修支出對獨立書店並非小數目，當時並未想過結束營業。

轉折點出現在夏天，丹娜絲颱風來襲，書店屋頂被強風吹掀。第3天，來自台中、雲林、嘉義朋友趕來幫忙，將大量書籍物品緊急搬離，把損失降到最低。林詩涵說，那一刻她心裡浮現「這或許就是一場道別」的感覺，雖然突然，卻也像是一個美好的結束。

為了與讀者作最後的陪伴，書店日前展開「出清特賣」，內容包括新書、受損書、特色選物、農產品、二手餐具及家具等，每天下午3點到晚上7點，在嘉市中正路660號後棟登場。林詩涵邀請讀者不僅來「撿便宜」，更希望能在熄燈前與更多人留下最後的相遇時刻。

