首次結合「愛麗絲仙境」！嘉義市光織影舞展 中秋連假登場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市光織影舞展10月4日起在北香湖公園登場，市府昨宣傳活動，今年主題結合迪士尼經典動畫愛麗絲夢遊仙境。記者李宗祐／攝影
嘉義市光織影舞展10月4日起在北香湖公園登場，市府昨宣傳活動，今年主題結合迪士尼經典動畫愛麗絲夢遊仙境。記者李宗祐／攝影

嘉義中秋盛事光織影舞展，10月4日起連續16天在北香湖公園登場，市長黃敏惠昨宣傳說，首度結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境，規畫8大展區，有高達9公尺愛麗絲裝置、沉浸光環隧道、湖面月亮意象等，「將公園化作童話入口」。

活動策展人Daniel Wong表示，今年持續延伸「大月亮」熱潮，在光月疊影展區打造五環交疊結構，映照湖面猶如晶瑩光之寶石，營造空靈夢境氛圍，觀眾走進北香湖，就像翻閱一本由光編織的故事書。

市府觀光新聞處長張婉芬說，愛麗絲夢遊仙境故事是牛津數學教授創作，其中愛麗絲忽大忽小的情節，其實就是比例展現，此次打造9公尺高愛麗絲裝置，透過比例變化結合光影，「原作者用邏輯與想像力譜寫童話，我們用光影再現夢境」。

光織影舞每日晚間6時至10時展出，7時至10時更有整點光影秀，下午4時開放奇幻市集。張婉芬說，10月4日開幕晚會，吳冠達帶來夢境魔幻秀，戴愛玲、李聖傑演唱；中秋及雙十連假邀郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇接力演出；10月18日閉幕晚會由張語噥、梁文音與陳勢安壓軸。

展期適逢連假，市府估計吸引人潮破百萬人次，市府表示，周邊視狀況管制人車，靠近北香湖公園2號出入口備有免費停車場，也鼓勵遊客可多利用台灣好行「光林我嘉線」、市區公車、YouBike 2.0前往會場。

中秋 嘉義 愛麗絲 光影 台灣好行 停車場 迪士尼

市區到高鐵站省10分鐘！雲林虎尾芒果大道拓寬 第一階段通車

雲林虎尾高鐵特定區發展迅速，縣府為連結至虎尾鎮市中心，辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間昨第一階段通車；...

假日限定！牽繩帶狗狗搭公車 台南2路線周六起試辦

台南市政府27日起公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」，方便飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公...

首次結合「愛麗絲仙境」！嘉義市光織影舞展 中秋連假登場

嘉義市中秋盛事光織影舞展，10月4日起連續16天在北香湖公園登場，市長黃敏惠昨宣傳說，首度結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境，...

台南防水閘門補助砍半？民代批開空頭支票 水利局：無砍半問題

台南在去年及今年分別受到凱米及丹娜絲颱風等夾帶豪大雨，造成部分行政區嚴重積淹水，市府8月底宣布加碼並擴大補助範圍、延長申...

台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈...

守護病患20載 嘉市關懷員榮獲防治卓越獎

嘉義市衛生局關懷員陳美色、劉嘉蕙，憑藉多年專業與奉獻精神，榮獲衛生福利部疾病管制署「卓越貢獻獎」，肯定其在結核病防治工作...

