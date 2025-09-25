首次結合「愛麗絲仙境」！嘉義市光織影舞展 中秋連假登場

嘉義市中秋盛事光織影舞展，10月4日起連續16天在北香湖公園登場，市長黃敏惠昨宣傳說，首度結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境，規畫8大展區，有高達9公尺愛麗絲裝置、沉浸光環隧道、湖面月亮意象等，「將公園化作童話入口」。

活動策展人Daniel Wong表示，今年持續延伸「大月亮」熱潮，在光月疊影展區打造五環交疊結構，映照湖面猶如晶瑩光之寶石，營造空靈夢境氛圍，觀眾走進北香湖，就像翻閱一本由光編織的故事書。

市府觀光新聞處長張婉芬說，愛麗絲夢遊仙境故事是牛津數學教授創作，其中愛麗絲忽大忽小的情節，其實就是比例展現，此次打造9公尺高愛麗絲裝置，透過比例變化結合光影，「原作者用邏輯與想像力譜寫童話，我們用光影再現夢境」。

光織影舞每日晚間6時至10時展出，7時至10時更有整點光影秀，下午4時開放奇幻市集。張婉芬說，10月4日開幕晚會，吳冠達帶來夢境魔幻秀，戴愛玲、李聖傑演唱；中秋及雙十連假邀郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇接力演出；10月18日閉幕晚會由張語噥、梁文音與陳勢安壓軸。

展期適逢連假，市府估計吸引人潮破百萬人次，市府表示，周邊視狀況管制人車，靠近北香湖公園2號出入口備有免費停車場，也鼓勵遊客可多利用台灣好行「光林我嘉線」、市區公車、YouBike 2.0前往會場。