聽新聞
0:00 / 0:00

假日限定！牽繩帶狗狗搭公車 台南2路線周六起試辦

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府27日起在公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」。圖／南市交通局提供
台南市政府27日起在公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」。圖／南市交通局提供

台南市政府27日起公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」，方便飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公園，民眾可牽繩帶寵物搭車，不必放籠內；有飼主說，樂見逐步開放大眾運輸友善寵物的政策。

南市交通局表示，棕幹線與綠17線公車在例假日每日各提供6班次，開放飼主攜帶狗狗搭乘，飼主帶寵物上、下車時務必緊牽繫繩，另為防範禽流感，仍禁止攜帶雞、鴨、鵝等家禽類動物。

假日友善狗狗公車消息曝光，不少飼主聽聞都相當開心，有飼主說，在歐洲許多國家都有開放寵物自由搭乘地鐵或高鐵，樂見台南能逐步開放大眾運輸友善寵物政策，讓毛小孩也能和飼主一起出遊玩樂。

市議員朱正軒說，市府增加友善狗狗公車路線是踏出的第一步，由於設有寵物活動區的公園也不少，建議有經過寵物友善公園的公車路線都可納入試辦；議員王宣貿則說，除交通便利性，寵物公園維護與環境品質才是吸引飼主願意前往的動力。

市府公共運輸處代理處長蔡世勛也說，已安排專業講師為駕駛人員進行寵物應變教育訓練，希望市民能多給予業者與駕駛鼓勵與耐心，而搭乘其餘公車攜帶寵物，仍需放在寵物箱或攜籠內，且不得占用座位、通道。

台南 公車 寵物

延伸閱讀

立委要求恢復軍人搭大眾運輸優惠 交通部：非敬軍單一選項

台南27日試辦「假日友善狗狗公車」 邀飼主攜毛小孩輕鬆出遊

TPASS南嘉台鐵通勤月票今上線 黃偉哲：開啟嘉南生活圈公共運輸新時代

連江縣首辦淡菜之星選拔 王宣彥奪「淡菜之王」

相關新聞

市區到高鐵站省10分鐘！雲林虎尾芒果大道拓寬 第一階段通車

雲林虎尾高鐵特定區發展迅速，縣府為連結至虎尾鎮市中心，辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間昨第一階段通車；...

假日限定！牽繩帶狗狗搭公車 台南2路線周六起試辦

台南市政府27日起公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」，方便飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公...

首次結合「愛麗絲仙境」！嘉義市光織影舞展 中秋連假登場

嘉義市中秋盛事光織影舞展，10月4日起連續16天在北香湖公園登場，市長黃敏惠昨宣傳說，首度結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境，...

台南防水閘門補助砍半？民代批開空頭支票 水利局：無砍半問題

台南在去年及今年分別受到凱米及丹娜絲颱風等夾帶豪大雨，造成部分行政區嚴重積淹水，市府8月底宣布加碼並擴大補助範圍、延長申...

台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈...

守護病患20載 嘉市關懷員榮獲防治卓越獎

嘉義市衛生局關懷員陳美色、劉嘉蕙，憑藉多年專業與奉獻精神，榮獲衛生福利部疾病管制署「卓越貢獻獎」，肯定其在結核病防治工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。