假日限定！牽繩帶狗狗搭公車 台南2路線周六起試辦

台南市政府27日起公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」，方便飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公園，民眾可牽繩帶寵物搭車，不必放籠內；有飼主說，樂見逐步開放大眾運輸友善寵物的政策。

南市交通局表示，棕幹線與綠17線公車在例假日每日各提供6班次，開放飼主攜帶狗狗搭乘，飼主帶寵物上、下車時務必緊牽繫繩，另為防範禽流感，仍禁止攜帶雞、鴨、鵝等家禽類動物。

假日友善狗狗公車消息曝光，不少飼主聽聞都相當開心，有飼主說，在歐洲許多國家都有開放寵物自由搭乘地鐵或高鐵，樂見台南能逐步開放大眾運輸友善寵物政策，讓毛小孩也能和飼主一起出遊玩樂。

市議員朱正軒說，市府增加友善狗狗公車路線是踏出的第一步，由於設有寵物活動區的公園也不少，建議有經過寵物友善公園的公車路線都可納入試辦；議員王宣貿則說，除交通便利性，寵物公園維護與環境品質才是吸引飼主願意前往的動力。

市府公共運輸處代理處長蔡世勛也說，已安排專業講師為駕駛人員進行寵物應變教育訓練，希望市民能多給予業者與駕駛鼓勵與耐心，而搭乘其餘公車攜帶寵物，仍需放在寵物箱或攜籠內，且不得占用座位、通道。