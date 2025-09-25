聽新聞
0:00 / 0:00

市區到高鐵站省10分鐘！雲林虎尾芒果大道拓寬 第一階段通車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，第一階段昨天通車。記者陳雅玲／攝影
雲林縣雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，第一階段昨天通車。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾高鐵特定區發展迅速，縣府為連結至虎尾鎮市中心，辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間昨第一階段通車；但全段尚有近400公尺因尚未完成土地徵收，僅雙向2車道通行，縣府表示，將向中央提報徵收計畫。

芒果大道北起建成路，一路經過空軍營區、穿越文科路至光復路，總長1.526公里，沿途芒果樹如蔭又稱芒果大道，交通工務局長汪令堯說，由中央補助3.52億元、地方自籌0.8億元，將既有道路拓寬為30公尺，路中間約12公尺為人行、自行車道，沿途保留芒果樹特色，部分新植藍花楹點綴。

縣長張麗善、立委張嘉郡、縣議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人昨一同打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道。

林嘉弘表示，虎尾市區加上高鐵特定區開發，已形成雙都心，原從虎尾市區到高鐵站，需從興中、廉使里繞行，透過芒果大道可串聯虎尾雙都心的命脈，加速虎尾發展。

汪令堯指出，芒果大道可讓民眾從市區前往高鐵省去約10分鐘車程，第一階段通車開放1.2公里4車道通車，尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，礙於土地徵收問題，尚未完工，因此縮減至雙向2車道、且速限30公里，僅開放15公噸以下車輛通行，將向內政部提報徵收計畫，力拚明年完成最後一哩路。

明年虎尾高鐵特定區附近陸軍營區將有1200人進駐，芒果大道新建道路部分即是國軍無償撥用土地，縣府協助代建圍牆、橋梁；張麗善說，感謝國軍協助並提供鄰近一公頃的土地，未來可作為轉運站或市集使用。

雲林 虎尾鎮 高鐵 土地徵收 國軍 內政部 張麗善

延伸閱讀

高鐵雲林站專用區、板橋車站大樓B1東西兩側 兩大案招商啟動

芒果大道打通交通命脈 雲林虎尾雙都心啟動

搶救商圈 雲林縣將斥資11億興建2處地下停車場

一周只營業4天！ 桃園CP值平價質感冰店「秋剛的松被偷CK’Sorbetto」招牌必點超級芒果爽

相關新聞

市區到高鐵站省10分鐘！雲林虎尾芒果大道拓寬 第一階段通車

雲林虎尾高鐵特定區發展迅速，縣府為連結至虎尾鎮市中心，辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間昨第一階段通車；...

假日限定！牽繩帶狗狗搭公車 台南2路線周六起試辦

台南市政府27日起公車棕幹線、綠17線試辦「假日友善狗狗公車」，方便飼主與毛小孩前往新營區南瀛綠都心寵物公園及南區明和公...

首次結合「愛麗絲仙境」！嘉義市光織影舞展 中秋連假登場

嘉義市中秋盛事光織影舞展，10月4日起連續16天在北香湖公園登場，市長黃敏惠昨宣傳說，首度結合迪士尼動畫愛麗絲夢遊仙境，...

台南防水閘門補助砍半？民代批開空頭支票 水利局：無砍半問題

台南在去年及今年分別受到凱米及丹娜絲颱風等夾帶豪大雨，造成部分行政區嚴重積淹水，市府8月底宣布加碼並擴大補助範圍、延長申...

台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈...

守護病患20載 嘉市關懷員榮獲防治卓越獎

嘉義市衛生局關懷員陳美色、劉嘉蕙，憑藉多年專業與奉獻精神，榮獲衛生福利部疾病管制署「卓越貢獻獎」，肯定其在結核病防治工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。