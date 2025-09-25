市區到高鐵站省10分鐘！雲林虎尾芒果大道拓寬 第一階段通車

雲林虎尾高鐵特定區發展迅速，縣府為連結至虎尾鎮市中心，辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間昨第一階段通車；但全段尚有近400公尺因尚未完成土地徵收，僅雙向2車道通行，縣府表示，將向中央提報徵收計畫。

芒果大道北起建成路，一路經過空軍營區、穿越文科路至光復路，總長1.526公里，沿途芒果樹如蔭又稱芒果大道，交通工務局長汪令堯說，由中央補助3.52億元、地方自籌0.8億元，將既有道路拓寬為30公尺，路中間約12公尺為人行、自行車道，沿途保留芒果樹特色，部分新植藍花楹點綴。

縣長張麗善、立委張嘉郡、縣議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人昨一同打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道。

林嘉弘表示，虎尾市區加上高鐵特定區開發，已形成雙都心，原從虎尾市區到高鐵站，需從興中、廉使里繞行，透過芒果大道可串聯虎尾雙都心的命脈，加速虎尾發展。

汪令堯指出，芒果大道可讓民眾從市區前往高鐵省去約10分鐘車程，第一階段通車開放1.2公里4車道通車，尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，礙於土地徵收問題，尚未完工，因此縮減至雙向2車道、且速限30公里，僅開放15公噸以下車輛通行，將向內政部提報徵收計畫，力拚明年完成最後一哩路。

明年虎尾高鐵特定區附近陸軍營區將有1200人進駐，芒果大道新建道路部分即是國軍無償撥用土地，縣府協助代建圍牆、橋梁；張麗善說，感謝國軍協助並提供鄰近一公頃的土地，未來可作為轉運站或市集使用。