台南防水閘門補助砍半？民代批開空頭支票 水利局：無砍半問題

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議員陳怡珍近期接獲陳情，受災戶第一時間申請防水閘門補助，但市府因經費用罄為由遲遲未核准撥款，8月再度公告新補助標準，金額竟「直接砍半」，災民怨聲載道，陳怡珍痛批，市府根本開了「空頭支票」，讓民眾有上當受騙的感覺。圖／陳怡珍服務處提供
台南在去年及今年分別受到凱米及丹娜絲颱風等夾帶豪大雨，造成部分行政區嚴重積淹水，市府8月底宣布加碼並擴大補助範圍、延長申請期限，市議員陳怡珍近期卻接獲陳情，受災戶申請補助時，金額竟「直接砍半」，痛批市府根本開「空頭支票」。

南市府回應，今年因受颱風豪雨造成積淹水情事發生，市府在經費有限下二度動用第二預備金，並於8月底公告擴大補助範圍；防水閘門補助金是「補助」性質，沒有砍半的問題，市府也會持續推動整體治水工程，提升台南防洪韌性，降低淹水風險。

陳怡珍指出，市府今年5月公告防水閘門補助辦法後，許多居民快馬加鞭，趕在6月初就送件申請，未料水利局以「經費用罄」為由無法撥款，要求民眾耐心等待，然而等了3個月，8月底新公告的補助標準竟「縮水」，與原先金額相比，幾乎腰斬，引發受災戶不滿。

她認為，民眾是因淹水才不得不施作防水閘門，在排水系統尚未全面改善之前，防水閘門更是居民自保、降低災損的關鍵設施，且受災戶6月初依原公告送件申請，理應「從舊從優」，否則受災戶積極配合政策，最後卻被臨時改規則、打折補助，反而成為最大受害者。

立委陳亭妃也說，立法院已三讀通過600億「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，但內政部有關「受災縣市防水閘門（板）措施補助」計畫仍未完成到位，後續相關進度竟緩慢效率不彰，會讓災民質疑政府執行率及信任度，呼籲中央行政團隊必須加速。

丹娜絲颱風 受災戶 淹水

