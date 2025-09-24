聽新聞
守護病患20載 嘉市關懷員榮獲防治卓越獎
嘉義市衛生局關懷員陳美色、劉嘉蕙，憑藉多年專業與奉獻精神，榮獲衛生福利部疾病管制署「卓越貢獻獎」，肯定其在結核病防治工作的傑出表現。當中陳美色服務超過20年，不辭辛勞追蹤街頭病患，確保穩定服藥，協助病危個案清理傷口、送醫送餐，讓病患感受社會溫暖，展現無私大愛。
資深關懷員陳美色，自2006年起投入「直接觀察服藥治療（DOT）」計畫，至今已超過20年。長年來，她不辭辛勞追蹤街頭流浪病患，確保穩定服藥，並以真誠陪伴建立起深厚情誼。曾於病患病危時主動協助清理傷口、緊急送醫、親自送餐關懷，讓病患感受到社會溫暖，展現關懷員無私奉獻的大愛精神。
劉嘉蕙自2013年起擔任關懷員，服務年資逾12年。秉持「不只送藥，更送關懷」的信念，曾遇有尋短傾向的長者，她耐心陪伴傾聽心聲、成功化解危機；面對拒絕配合的個案，先給予尊重再耐心溝通建立信任。曾因敏銳觀察力，及時發現一名獨居關懷個案昏倒在家，及時聯繫相關單位破門搶救，成功挽回寶貴性命，展現高度專業與冷靜判斷力。
嘉義市衛生局近年致力於結核病防治，去年度獲「防疫績優獎」，今年再度獲獎，再次展現醫療體系與公衛人力合作的成果。
嘉義市衛生局長廖育瑋表示，2名關懷員的榮耀不僅是個人專業的肯定，更彰顯嘉義市結核病防治成果深獲肯定。未來衛生局將持續強化第一線服務，打造更完善的公共衛生防線。
