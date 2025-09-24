快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈一輛價值達400萬元高規格救護車。記者袁志豪／翻攝
在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈一輛價值達400萬元高規格救護車，提供台南市消防局使用；今天由市長黃偉哲代表受贈，感謝王的善行，將強化急救能量，守護市民健康。

太陽國際企業股份有限公司、金鋼興業有限公司、競美國際企業有限公司由王怡仁及其女兒共同經營，王在母親辭世後，成立「秋香善德慈善會」，秉持著照顧弱勢族群與特殊團體的宗旨，持續投入社會公益；此次王指示三間公司合資，以母親王邱秋香女士名義捐贈救護車。

王怡仁期盼，展現對市民社會的關懷，也紀念妻子生前樂善好施的精神，讓善行延續在人間，今天上午在台南市府2樓舉辦捐贈典禮；消防局表示，該救護車將配置於第六救災救護大隊和緯分隊，投入急難救護的第一線，提升緊急醫療救護效能，企業的善舉將加強第一線救護能量。

