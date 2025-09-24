台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈一輛價值達400萬元高規格救護車，提供台南市消防局使用；今天由市長黃偉哲代表受贈，感謝王的善行，將強化急救能量，守護市民健康。

太陽國際企業股份有限公司、金鋼興業有限公司、競美國際企業有限公司由王怡仁及其女兒共同經營，王在母親辭世後，成立「秋香善德慈善會」，秉持著照顧弱勢族群與特殊團體的宗旨，持續投入社會公益；此次王指示三間公司合資，以母親王邱秋香女士名義捐贈救護車。