雲林「最胖縣」壓力大！縣府推健康地圖 278店家助減重

根據體育署調查，雲林縣為全台「最胖」，規律運動比率全國最低，縣府除推出每日健走7000步及揪團減重挑戰活動，考量民眾外食率高，再推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，現有278家業者加入，盼透過規律運動、健康飲食為打造民眾健康體位，延長壽命。

衛生局長曾春美分析縣民肥胖的原因，認為多數長輩把勞動當運動，且飲食高油、高鹽，年輕人則是外食比例高、愛喝手搖飲，依據國民健康署調查，近7成19歲以上民眾每周外食達7次以上，顯示外食為多數民眾飲食選擇，建立健康外食環境已成當務之急。

面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，衛生局推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」店家，鼓勵餐飲業者接受營養師輔導，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，讓消費者吃得健康。

為便利民眾查詢雲林縣健康飲食店家，衛生局全面改版「雲林縣健康地圖」網站（ healthmap.ylshb.gov.tw ），整合歷年及今年經營養師輔導的健康餐食33家、銀髮樂食餐店家11家及長者營養友善專區8家等資訊，共278家。民眾可依據地點、餐飲型態等條件快速篩選，輕鬆找到鄰近的健康飲食店家。

縣長張麗善表示，肥胖為糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等慢性病的重要危險因子，除了推動減鹽、減糖飲食外，縣內65歲以上人口已逾14萬人，衛生局也推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。