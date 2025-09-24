快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林「最胖縣」壓力大！縣府推健康地圖 278店家助減重

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。圖／雲林縣政府提供

根據體育署調查，雲林縣為全台「最胖」，規律運動比率全國最低，縣府除推出每日健走7000步及揪團減重挑戰活動，考量民眾外食率高，再推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，現有278家業者加入，盼透過規律運動、健康飲食為打造民眾健康體位，延長壽命。

衛生局長曾春美分析縣民肥胖的原因，認為多數長輩把勞動當運動，且飲食高油、高鹽，年輕人則是外食比例高、愛喝手搖飲，依據國民健康署調查，近7成19歲以上民眾每周外食達7次以上，顯示外食為多數民眾飲食選擇，建立健康外食環境已成當務之急。

面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，衛生局推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」店家，鼓勵餐飲業者接受營養師輔導，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，讓消費者吃得健康。

為便利民眾查詢雲林縣健康飲食店家，衛生局全面改版「雲林縣健康地圖」網站（ healthmap.ylshb.gov.tw ），整合歷年及今年經營養師輔導的健康餐食33家、銀髮樂食餐店家11家及長者營養友善專區8家等資訊，共278家。民眾可依據地點、餐飲型態等條件快速篩選，輕鬆找到鄰近的健康飲食店家。

縣長張麗善表示，肥胖為糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等慢性病的重要危險因子，除了推動減鹽、減糖飲食外，縣內65歲以上人口已逾14萬人，衛生局也推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。

藉由社區營養師輔導餐飲業者，提供容易咬、咀嚼吞嚥好入口的銀髮樂食餐；超市賣場等販售業者設立長者營養友善專區，標示食材類別及質地，協助長者快速採購。

雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。圖／雲林縣政府提供
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣衛生局推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，另推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。記者陳雅玲／攝影

健康飲食 衛生局 外食

延伸閱讀

全台詔安客最密集地區 雲林詔安客家文化饗宴10月登場

外送飲料「不要去冰」！營養師示警：恐食物中毒 2類飲品最易變質

滷肉飯王者對決 雲林祭9萬元獎金、千碗滷肉飯免費品嚐

幼兒園大班重症不治 雲林今年流感重症死亡人數10年最高

相關新聞

台南防水閘門補助砍半？民代批開空頭支票 水利局：無砍半問題

台南在去年及今年分別受到凱米及丹娜絲颱風等夾帶豪大雨，造成部分行政區嚴重積淹水，市府8月底宣布加碼並擴大補助範圍、延長申...

雲林「最胖縣」壓力大！縣府推健康地圖 278店家助減重

根據體育署調查，雲林縣為全台「最胖」，規律運動比率全國最低，縣府除推出每日健走7000步及揪團減重挑戰活動，考量民眾外食...

台南在地企業董事長以母之名 捐贈400萬元救護車

在地企業董事長王怡仁感念母親生前秉持大愛照顧弱勢族群與特殊團體，妻子生前也樂善好施，指示旗下公司共同合資，以母親名義捐贈...

守護病患20載 嘉市關懷員榮獲防治卓越獎

嘉義市衛生局關懷員陳美色、劉嘉蕙，憑藉多年專業與奉獻精神，榮獲衛生福利部疾病管制署「卓越貢獻獎」，肯定其在結核病防治工作...

全台詔安客最密集地區 雲林詔安客家文化饗宴10月登場

全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」今年邁入第17屆，系列活動自9月28日起展開，10月4日將在崙背鄉圖書館旁...

「2025臺南水域遊憩體驗活動」10/4-5津港登場

「2025臺南水域遊憩體驗活動」月津港場次即將於10月4日至5日登場，南市府觀旅局歡迎民眾到月津港親水公園體驗划舟樂趣，享受親水假日。 臺南市長黃偉哲表示，「一府二鹿三艋舺四月津」，昔日月津港商船雲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。