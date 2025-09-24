聽新聞
0:00 / 0:00
雲林「最胖縣」壓力大！縣府推健康地圖 278店家助減重
根據體育署調查，雲林縣為全台「最胖」，規律運動比率全國最低，縣府除推出每日健走7000步及揪團減重挑戰活動，考量民眾外食率高，再推出「健康地圖」，整合經過營養師輔導推出減糖、減鹽的健康餐食的店家資訊，現有278家業者加入，盼透過規律運動、健康飲食為打造民眾健康體位，延長壽命。
衛生局長曾春美分析縣民肥胖的原因，認為多數長輩把勞動當運動，且飲食高油、高鹽，年輕人則是外食比例高、愛喝手搖飲，依據國民健康署調查，近7成19歲以上民眾每周外食達7次以上，顯示外食為多數民眾飲食選擇，建立健康外食環境已成當務之急。
面對高外食率與肥胖問題的雙重壓力，衛生局推動「減糖、減鹽及符合飲食建議」店家，鼓勵餐飲業者接受營養師輔導，透過減少糖鹽使用、選用未精製全穀米飯、南瓜、地瓜等高纖天然食材，以及降低油炸與加工食品比例，讓消費者吃得健康。
為便利民眾查詢雲林縣健康飲食店家，衛生局全面改版「雲林縣健康地圖」網站（ healthmap.ylshb.gov.tw ），整合歷年及今年經營養師輔導的健康餐食33家、銀髮樂食餐店家11家及長者營養友善專區8家等資訊，共278家。民眾可依據地點、餐飲型態等條件快速篩選，輕鬆找到鄰近的健康飲食店家。
縣長張麗善表示，肥胖為糖尿病、心血管疾病、代謝症候群等慢性病的重要危險因子，除了推動減鹽、減糖飲食外，縣內65歲以上人口已逾14萬人，衛生局也推動「銀髮樂食餐」及「長者營養友善專區」。
藉由社區營養師輔導餐飲業者，提供容易咬、咀嚼吞嚥好入口的銀髮樂食餐；超市賣場等販售業者設立長者營養友善專區，標示食材類別及質地，協助長者快速採購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言