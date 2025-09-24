聽新聞
全台詔安客最密集地區 雲林詔安客家文化饗宴10月登場
全國重要客家文化活動之一「雲林詔安客家文化節」今年邁入第17屆，系列活動自9月28日起展開，10月4日將在崙背鄉圖書館旁開幕，匯集布袋戲、開口獅、詔安客語合唱、管樂團及國際級火舞團演出，結合市集、文創、互動體驗，展現詔安客家的文化饗宴。
雲林崙背、二崙、西螺一帶是全台詔安客家人最密集的聚落，人數約有2.5萬人，至今仍保留珍貴語腔、民俗與飲食文化。副縣長謝淑亞表示，縣府多年來透過語言教育、藝文推廣、社區營造等方式，讓詔安客家文化得以傳承延續，「詔安客家文化節」更成為地方的年度盛事。
文化觀光處長陳璧君指出，今年活動以「傳承＋創新」為核心，除有「客藝同樂踩街」、「澹仔火遊客庄」、「溪王祭」、「崇遠堂秋祭」等經典儀式與踩街活動，也導入藝術、科技及互動元素，吸引年輕世代親身體驗。
開幕活動10月4日在崙背圖書館旁舉辦，當天由台灣青年管樂團揭序，客家貢獻獎得主廖昭堂率來惠、東興國小布袋戲團展演，崙背國小客語合唱團獻唱，並有魔術秀、兒少舞團勁舞，及「即將成真」火舞團帶來國際級火舞演出。
另有詔安客家市集、文創攤位、互動體驗，雲林創意設計中心YCDC特別推出限量的麻油雞湯麵，凡於市集消費滿100元可集1點，集滿5點即可兌換。
文觀處表示，今年活動重頭戲「澹仔火遊客庄」以環保燈泡火把取代傳統火把，報名者可獲「復刻鎢絲火把」及「客家美食體驗券」，感受百年傳統的文化力量。「2025雲林詔安客家文化節」自9月28日至11月2日熱鬧展開，詳細資訊可上雲林縣政府文化觀光處官網及臉書專頁查詢。
