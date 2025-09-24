「2025臺南水域遊憩體驗活動」10/4-5津港登場

「2025臺南水域遊憩體驗活動」月津港場次即將於10月4日至5日登場，南市府觀旅局歡迎民眾到月津港親水公園體驗划舟樂趣，享受親水假日。

臺南市長黃偉哲表示，「一府二鹿三艋舺四月津」，昔日月津港商船雲集，是南台灣重要的貨物集散地，後雖因河沙淤積，港口功能逐漸喪失，但其所保存的聚落風貌、歷史底蘊，讓鹽水擁有獨特的魅力，近年在市府團隊共同推動建設下，以月津港為核心，向外延伸開闢多座公園，終合而成連續公園綠帶，並打造出環狀水岸場景，不但讓鹽水獲得交通部觀光局票選經典小鎮，更讓鹽水成為全國最美麗、最有味道的水岸聚落，透過水域體驗活動，讓遊客能親近水域環境，感受月津獨特的文化景致與生活風貌。

觀光旅遊局林國華局長表示，月津港水域遊憩體驗活動時間自上午10時至下午4時，每日5梯次，規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，可透過線上報名參加，報名費只要200元，即可享受專業教練帶領的水上體驗，讓大家在鹽水區月津港親水公園充分體驗划舟樂趣，享受親水假日，還可憑活動手環至鹽水商圈合作店家享專屬優惠。此外，月津港周邊有多處特色景點與老街美食，體驗完水域活動，可至鹽水周邊走訪橋南老街、永成戲院、王爺廟巷、月津故事館、八角樓、鹽水牛墟、鹽水武廟、鹽水天主堂等鹽水著名的景點，品嘗鹽水意麵、古早味冰果室、豬頭飯、豆簽羹等代表性小吃，深度認識鹽水的風貌與歷史，十分適合全家大小一同出遊。

觀光旅遊局表示，本次活動特別與「臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會」合作，推出限定優惠，只要於9月30日前到指定商圈店家消費滿200元，並與商圈Logo識別牌拍照、貼文標記「台南鹽水 月津港商圈」，即可獲得「體驗券刮刮樂」一次，中獎者能免費體驗水上活動一次。

