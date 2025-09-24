「流行音樂人才培育計畫」...諸羅搖滾音樂祭 10/11-12新聲報到

嘉義市政府文化局今年首度推動「流行音樂人才培育計畫」，與金曲樂團大象體操吉他手張凱翔創辦的音樂教育品牌「淺動藝文」攜手合作，於暑假期間舉辦「音樂創作工作坊」與「新聲徵選」兩大活動。活動於暑假期間圓滿落幕，徵選結果已於7月27日公布，最終由 「NeaR Band 你阿伯」獲得「評審團大獎」，「22.5」與「The Plane Plan」獲頒「優勝團隊」資格。並於9月8日啟動第一次集訓，將於10月11、12日登上《2025諸羅搖滾音樂祭》舞台，為音樂祭注入多元新聲，展現青年創作活力。

嘉義市府文化局局長謝育哲表示，「流行音樂人才培育計畫」以音樂創作工作坊與新聲徵選機制為起點，協助年輕音樂人深化創作能力，並建立從培訓到演出的完整支持鏈結。今年徵選脫穎而出的三組團隊，將直接登上「2025諸羅搖滾音樂祭」舞台，不僅讓新聲被聽見，也為嘉義城市文化注入源源不絕的創作能量。文化局期待持續優化場域與培育制度，讓音樂不只是表演，更成為城市與青年共創的養分。

優勝團隊22.5分享，「新生徵選時我們是第一組上台，一度緊張不已，但在評審的肯定與細緻講評下獲得繼續前進的動力，能站上搖滾音樂祭的舞台是極大的肯定」，更說到「能夠獲得優勝獎真的很感謝，也覺得努力沒有白費，感覺評審發現了每一個我們藏起來的彩蛋！」；優勝團隊The Plane Plan 表示，「主辦單位從甄選到決賽一路照顧周到，甚至安排集訓課程，讓團隊從設備操作到表演設計都重新精進；這是一段難得的學習旅程，也激發我們重新思考表演內容與呈現方式」，以上兩組團隊也預告將帶來全新歌曲與編制，讓觀眾看到不一樣的面貌。22.5 特別指出，他們在彩排集訓後重新思考曲序與編曲，「希望大家能在舞台上看到我們的進步」。

文化局補充，《2025諸羅搖滾音樂祭》將於10月11日（六）、12日（日）在嘉義市中央廣場熱力登場，活動採免費入場，兩日不間斷演出，邀集「傻子與白痴」、「hue」及馬來西亞人氣創作歌手「政學」等重磅卡司輪番開唱，並設有質感市集與特色美食，帶來全方位的感官饗宴。

