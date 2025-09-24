快訊

芒果大道打通交通命脈 雲林虎尾雙都心啟動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間，今天第一階段通車，全段尚有近400公尺因尚未完成土地徵收，僅雙向2車道通行，縣府將向中央爭取區段徵收，完成芒果大道最後一哩路。記者陳雅玲／攝影
因應虎尾高鐵特定區急速發展，為連結虎尾新舊都心，雲林縣府投入4.3億元辦理雲92-1線芒果大道拓寬新建工程，歷經3年時間，今天第一階段通車，全段尚有近400公尺因尚未完成土地徵收，僅雙向2車道通行，縣府將向中央爭取區段徵收，完成芒果大道最後一哩路。

雲92-1線芒果大道今天通車，縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣議長黃凱、虎尾鎮長林嘉弘等人一同打開護欄，迎接車輛駛入芒果大道，芒果大道從建成路一路經過空軍營區、穿越文科路、光復路，總長近1.52公里，由中央補助3.52億元、地方自籌0.8億元進行拓寬工程。

交通工務局長汪令堯表示，雲92-1線北起建成路，經空軍營區、既有農路，連結縣道158線（文科路）至光復路，沿途芒果樹如蔭，又稱芒果大道，全長1.526公里，既有道路拓寬至30公尺，中間約12公尺為人行、自行車道，沿途保留芒果樹特色，部分新植藍花楹點綴。

汪令堯說，芒果大道可省去民眾從市區前往高鐵約10分鐘車程，第一階段通車開放1.2公里4車道通車，尚有環機場排水路段至文科路約400公尺，礙於土地徵收問題，尚未完工，縮短至雙向2車道，且速限30公里，僅開放15公噸以下車輛通行，將向內政部提報區段徵收計畫，力拚明年完成最後一哩路。

虎尾高鐵特定區近年發展快速，林嘉弘表示，虎尾市區加上高鐵特定區開發，已形成雙都心，原從虎尾市區到高鐵站，需從興中、廉使里繞行，透過芒果大道可串連虎尾雙都心的命脈，加速虎尾發展。

明年高鐵特定區陸軍營區將有1200人進駐，芒果大道新建道路部分即是國軍無償撥用土地，縣府則協助代建圍牆、橋梁，縣長張麗善感謝國軍協助，並提供鄰近一公頃的土地，未來可作為轉運站或市集使用。

