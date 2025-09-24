聽新聞
嘉縣番路鄉僅1家西醫診所與藥局 公私協力今挹注設備添量能
嘉義縣政府今天在番路鄉衛生所舉辦醫療設備捐贈儀式，縣長翁章梁代表鄉親致謝，感謝各界共同投入偏鄉健康建設。翁章梁表示，番路鄉全鄉僅有1家西醫診所與藥局，醫療資源極度不足，此次設備捐贈到位，中醫、西醫與牙科服務更趨完整，為偏鄉健康提供更強支撐。
嘉義縣番路鄉衛生所在健保署南區業務組長林純美協助下，2023年至2025年間獲多家企業與團體捐贈高端醫療設備，大幅提升基層與偏鄉醫療照護量能。
翁章梁表示，番路鄉全鄉只有1家西醫診所與藥局，醫療資源相對不足，衛生所除了承擔家醫科門診與山區巡診服務，更結合嘉義長庚醫院開設中醫門診，還與嘉義縣牙醫師公會合作辦理牙科門診，這次設備捐贈到位後，中醫、西醫與牙科服務更趨完整，為番路鄉提供多元、完善的醫療照護奠定基礎。
這次捐贈物資包括一銀文教基金會捐贈牙科診療台、永康開天聖明宮捐贈遠紅外線治療儀2台與電針機1台、天長山龍隱寺捐贈高頻式診斷型X光機、桂田酒店捐贈牙根X光機及數位影像讀取系統，以及桃園儷德扶輪社捐贈空壓機與硬碟，公私協力為偏鄉打造現代化的診療環境。
縣衛生局長趙紋華表示，番路鄉衛生所的醫療資源大幅提升，更為當地居民提供更全面的健康照護與保障，社會各界對偏鄉的深切關懷與支持，令人感動，期待未來有更多的合作與資源投入，一起努力推動偏鄉醫療服務的升級與發展。
