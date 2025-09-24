嘉有好市集周六200攤大集合 辣味美食、身障友善 集點抽Switch

嘉義縣政府將於9月27日周六上午9點至下午5點，在嘉義縣治特區舉辦「嘉有好市集」，集結近200個特色攤位，以「青年創意辣味料理」與「身障友善服務專區」打造融合創意美食與溫暖關懷的多元市集體驗。還有集點抽獎活動，包括電視、Switch、氣炸鍋、空氣清淨機、膠囊咖啡機、智慧手環等。

嘉義縣長翁章梁表示，市集不僅展示青年創業的無限創意，還強調包容性和社會責任，期待藉此活動促進社會對身障友善設計的重視。邀請民眾一起體驗市集的多元魅力，鼓勵大家參與身障友善專區的闖關活動，完成任務後還可抽獎，獲得豐富獎品。

活動由「嘉新實驗室」青年創業者領軍，帶來一系列獨具巧思的辣味料理，包括干貝辣蚵包、泡菜炒肉貝果、川麻堅果酸辣粉、起司辣奶油肉醬派等多道創新美食，還有甜辣口味的甜甜圈、辣棒、麻辣燒烤鹽可頌等，邀請民眾票選最具辣味創意的攤位。

「友ㄞˋ小宇宙」身障友善專區，設置30個友善攤位，融入通用設計理念，讓身障者、長者與孩童都能輕鬆參與。設計強調「去標籤化」與「無障礙溝通」；視障者透過嗅覺挑選精油皂、聽障者透過燈號辨識餐點、認知障礙者利用圖示卡牌理解餐點等，落實友善參與的精神。

縣府表示，市集內容涵蓋嘉義在地農特產品、伴手禮、異國美食、文創商品及青年特色產品。現場還有DIY手作、親子互動、街頭藝人表演、美聲歌手演出及青年熱舞秀等活動。嘉義縣農會也將於下午時段提供限量農特產品及免費割稻飯品嚐，增添活動的在地風味。

現場也規畫多項免費公益服務，包括子宮頸抹片檢查、乳房攝影篩檢、寵物狂犬病疫苗施打、晶片植入及登記等，讓民眾逛市集同時兼顧健康與寵物照護。

凡現場消費滿100元即可集1點，集滿5點可兌換限量好禮並參加抽獎，獎品包括電視、Switch、氣炸鍋、空氣清淨機、膠囊咖啡機、智慧手環等。民眾只需至「有青嘉大聲」臉書粉專按讚並分享活動，即可獲得折價券與摸彩券，享受更多好康。