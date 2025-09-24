快訊

嘉有好市集周六200攤大集合 辣味美食、身障友善 集點抽Switch

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉有好市集將於9月27日周六登場，青年創意辣味料理 × 身障友善市集體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府將於9月27日周六上午9點至下午5點，在嘉義縣治特區舉辦「嘉有好市集」，集結近200個特色攤位，以「青年創意辣味料理」與「身障友善服務專區」打造融合創意美食與溫暖關懷的多元市集體驗。還有集點抽獎活動，包括電視、Switch、氣炸鍋、空氣清淨機、膠囊咖啡機、智慧手環等。

嘉義縣長翁章梁表示，市集不僅展示青年創業的無限創意，還強調包容性和社會責任，期待藉此活動促進社會對身障友善設計的重視。邀請民眾一起體驗市集的多元魅力，鼓勵大家參與身障友善專區的闖關活動，完成任務後還可抽獎，獲得豐富獎品。

活動由「嘉新實驗室」青年創業者領軍，帶來一系列獨具巧思的辣味料理，包括干貝辣蚵包、泡菜炒肉貝果、川麻堅果酸辣粉、起司辣奶油肉醬派等多道創新美食，還有甜辣口味的甜甜圈、辣棒、麻辣燒烤鹽可頌等，邀請民眾票選最具辣味創意的攤位。

「友ㄞˋ小宇宙」身障友善專區，設置30個友善攤位，融入通用設計理念，讓身障者、長者與孩童都能輕鬆參與。設計強調「去標籤化」與「無障礙溝通」；視障者透過嗅覺挑選精油皂、聽障者透過燈號辨識餐點、認知障礙者利用圖示卡牌理解餐點等，落實友善參與的精神。

縣府表示，市集內容涵蓋嘉義在地農特產品、伴手禮、異國美食、文創商品及青年特色產品。現場還有DIY手作、親子互動、街頭藝人表演、美聲歌手演出及青年熱舞秀等活動。嘉義縣農會也將於下午時段提供限量農特產品及免費割稻飯品嚐，增添活動的在地風味。

現場也規畫多項免費公益服務，包括子宮頸抹片檢查、乳房攝影篩檢、寵物狂犬病疫苗施打、晶片植入及登記等，讓民眾逛市集同時兼顧健康與寵物照護。

凡現場消費滿100元即可集1點，集滿5點可兌換限量好禮並參加抽獎，獎品包括電視、Switch、氣炸鍋、空氣清淨機、膠囊咖啡機、智慧手環等。民眾只需至「有青嘉大聲」臉書粉專按讚並分享活動，即可獲得折價券與摸彩券，享受更多好康。

更多活動資訊，可上「勞青處－有青嘉大聲」粉絲專頁查詢。

嘉有好市集9月27日周六登場，現場集點抽好禮活動獎品豐富。圖／嘉義縣政府提供
嘉有好市集9月27日周六登場，青年創意辣味料理 × 身障友善市集體驗。圖／嘉義縣政府提供
身障者 嘉義 青年

相關新聞

嘉縣番路鄉僅1家西醫診所與藥局 公私協力今挹注設備添量能

嘉義縣政府今天在番路鄉衛生所舉辦醫療設備捐贈儀式，縣長翁章梁代表鄉親致謝，感謝各界共同投入偏鄉健康建設。翁章梁表示，番路...

嘉有好市集周六200攤大集合 辣味美食、身障友善 集點抽Switch

嘉義縣政府將於9月27日周六上午9點至下午5點，在嘉義縣治特區舉辦「嘉有好市集」，集結近200個特色攤位，以「青年創意辣...

嘉市光織影舞10/4登場 高9米愛麗絲陪同度夢幻中秋

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場。今年首度與迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」結...

廣角鏡／雲林滷肉飯爭霸 報名開跑

雲林滷肉飯節邁入第5年，重頭戲神級滷肉飯爭霸賽昨起至10月8日報名，今年有「專業店家組」及「民間個人組」兩大賽事，比賽成...

搶救台南南山公墓 民團將打行政訴訟

台南南山公墓是台灣歷史最久且最大規模墓葬群，民團爭取登錄文化景觀已遭駁回，正持續補資料爭取敗部復活，並申設南山國家墓葬歷...

嘉義基督教醫院將建長照園區 盼募1.5億元

嘉義基督教醫院為嘉市重度急救責任醫院，院方宣布在嘉縣民雄鄉打造以諾亞方舟為設計概念的全新型態長照園區「八福長照學苑」，結...

