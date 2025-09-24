快訊

嘉市光織影舞10/4登場 高9米愛麗絲陪同度夢幻中秋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市觀光新聞處長張婉芬說，《愛麗絲夢遊仙境》原作者用邏輯與想像力譜寫童話，我們用光影再現夢境。記者李宗祐／攝影
嘉義市觀光新聞處長張婉芬說，《愛麗絲夢遊仙境》原作者用邏輯與想像力譜寫童話，我們用光影再現夢境。記者李宗祐／攝影

「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場。今年首度與迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」結合，規畫「追光的起點」、「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」等8大夢境展區，高達9米的愛麗絲裝置、30米沉浸光環隧道及湖面4.5米月亮意象，將公園化作童話入口，帶領遊客進入充滿驚喜與想像的奇幻世界。市府預估，今年活動適逢連假將吸引超過百萬人潮。

市長黃敏惠表示，「光織影舞」自2020年首辦以來，已成為嘉義市中秋最具代表性的觀光品牌。今年邁入第6屆，首次與迪士尼經典故事跨界合作，讓大小朋友在光影交織的北香湖，找回童心與探索精神。她指出，嘉義建城321年來，如同一本故事書，每個時代都有新篇章，「愛麗絲夢遊仙境」象徵勇於探索與想像，正呼應嘉義不斷創新、前行的城市特質。

觀光新聞處長張婉芬表示，「愛麗絲夢遊仙境」是牛津數學教授所創作，他將數學概念、邏輯與想像力巧妙融入童話，其中愛麗絲忽大忽小的情節，其實就是「比例」的展現。會場打造9米高愛麗絲裝置，透過比例變化結合光影呈現，讓觀眾感受奇幻氛圍，不僅富含科普意義，更增添互動趣味。她說，「原作者用邏輯與想像力譜寫童話，我們用光影再現夢境」。

活動策展人Daniel Wong表示，今年持續延伸「大月亮」熱潮，在「光月疊影」展區打造五環交疊結構，映照湖面猶如晶瑩光之寶石，營造空靈夢境氛圍。觀眾走進北香湖，就像翻閱一本由光編織的故事書。

張婉芬表示，今年不僅有沉浸式光影展，還安排媲美跨年晚會的表演卡司。10月4日開幕晚會由吳冠達帶來「夢境魔幻秀」，戴愛玲與李聖傑獻唱；中秋及雙十連假邀請郭靜、周蕙、魏如昀、閻奕格、許富凱、艾薇接力演出；10月18日閉幕晚會由張語噥、梁文音與陳勢安壓軸。另有街舞冠軍「築夢者」、紅鼻子馬戲團及多組街頭藝人表演，並舉辦「奇幻市集」，集結手作、花藝、餐飲，營造夢幻嘉年華氛圍。

「光織影舞」每日展出時間為晚間6時至10時，「奇幻市集」下午4時開放，每晚7時至10時更有整點光影秀。會場設有3個出入口，採單一順時針動線。市府提醒，遊客可多加利用大眾運輸，包括台灣好行「光林我嘉線」、YouBike 2.0及市區公車（至12/31持電子票證仍享免費搭乘）。

更多資訊可至嘉義市政府官網、「嘉市好旅行」臉書、IG，以及「2025光織影舞」活動網站查詢。

活動策展人Daniel Wong表示，在「光月疊影」展區打造五環交疊結構，營造空靈夢境氛圍，走進北香湖就像翻閱一本由光編織的故事書。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場，今年首度與迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》結合。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場，今年首度與迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》結合。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」今年首度與迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》結合。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場，今年首度與迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》結合。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，首次與迪士尼經典故事跨界合作，嘉義建城321年如同一本故事書，「愛麗絲夢遊仙境」象徵勇於探索與想像，正呼應嘉義不斷創新、前行的城市特質。記者李宗祐／攝影
「2025嘉義市光織影舞」將於10月4日至19日連續16天在北香湖公園登場，圖為展區全圖。記者李宗祐／攝影
愛麗絲 嘉義 光影

