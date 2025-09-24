快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林虎尾科大首創 蒜膜加工變花藝

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎尾科技大學首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學首創蒜頭膜轉化為美麗花藝，帶動循環經濟、社區創生。記者蔡維斌／攝影

雲林虎尾科技大學將蒜頭膜微加工，研製成為工藝媒材，再透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的「不蒜花」，解決長年廢棄蒜膜難以處理的窘境，不僅為國內創舉，更讓農廢華麗轉身，為社區創生帶來生機。

雲林是國內蒜頭最大產地，每年生產的蒜膜農廢數量多，除用來加工成為羊飼料，虎尾科大永續發展暨社會責任處最近走入各社區開辦「農廢新生・手作傳承」，號召社區媽媽和新住民研習，將農業廢棄物升級再造為高質感藝品，重新連結土地情感與生活美學。

「它的紋路與透光性，讓花朵更顯燦爛。」多年來投入利用農業廢料做工藝創作的虎尾科技大學通識教育中心助理教授陳鳳雀，去年發揮巧思，利用蒜頭膜研創出獨特的永生花。她說，蒜頭膜易碎掉、難回收，但蒜膜有獨特的紋路和透光性，尤其蒜頭外形本就像花朵，不論是成熟度較高的紫色老蒜膜或是雪白的內層膜，都有其嫩度和瓣形，只要稍加剪裁或消毒稍微加工後，即可成為永生花最佳媒材。

陳鳳雀表示，媒材編織成層疊又細膩的花瓣造型，搭配玻璃器皿與線燈，即可展現溫潤而富氛圍感的花藝作品，也可運用蒜膜天然紋路稍加拓染，花朵更五彩繽紛，尤其蒜頭被視為驅邪保安的象徵，蒜膜還具驅蟲功效，擺在家中既好看、防蚊又保平安。

校方表示，將全面推廣不蒜花，未來不排除與各大餐廳合作取得蒜膜，製成花藝再回送給餐廳擺飾或販售，帶動循環經濟。

雲林 虎尾科大 蒜頭 花藝 農業 永續

延伸閱讀

屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

彰化員林今起送「公所牌套袋」 以量制價單價比去年便宜

國內首創蒜頭膜轉化為美麗花藝 虎科大讓農廢華麗轉身

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

相關新聞

六大洲台商齊聚府城 南市府招商好吃特產盡出

世界台灣商會聯合總會在台南召開年會，今晚在福爾摩沙遊艇酒店舉辦歡迎晚宴，市府經發局特別把握這次機會，介紹台南優質的投資環...

廣角鏡／雲林滷肉飯爭霸 報名開跑

雲林滷肉飯節邁入第5年，重頭戲神級滷肉飯爭霸賽昨起至10月8日報名，今年有「專業店家組」及「民間個人組」兩大賽事，比賽成...

搶救台南南山公墓 民團將打行政訴訟

台南南山公墓是台灣歷史最久且最大規模墓葬群，民團爭取登錄文化景觀已遭駁回，正持續補資料爭取敗部復活，並申設南山國家墓葬歷...

嘉義基督教醫院將建長照園區 盼募1.5億元

嘉義基督教醫院為嘉市重度急救責任醫院，院方宣布在嘉縣民雄鄉打造以諾亞方舟為設計概念的全新型態長照園區「八福長照學苑」，結...

雲林虎尾科大首創 蒜膜加工變花藝

雲林虎尾科技大學將蒜頭膜微加工，研製成為工藝媒材，再透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的「不蒜花」，解決長年廢...

太保市長反對嘉義高鐵特定區設光電場 籲縣府審慎評估

嘉義縣太保市嘉義高鐵特定區近期傳出台糖公司規畫在太保停車場內，設置1.5MW（百萬瓦）棚架式地面型光電設施，引發地方關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。