雲林虎尾科大首創 蒜膜加工變花藝

雲林虎尾科技大學將蒜頭膜微加工，研製成為工藝媒材，再透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的「不蒜花」，解決長年廢棄蒜膜難以處理的窘境，不僅為國內創舉，更讓農廢華麗轉身，為社區創生帶來生機。

雲林是國內蒜頭最大產地，每年生產的蒜膜農廢數量多，除用來加工成為羊飼料，虎尾科大永續發展暨社會責任處最近走入各社區開辦「農廢新生・手作傳承」，號召社區媽媽和新住民研習，將農業廢棄物升級再造為高質感藝品，重新連結土地情感與生活美學。

「它的紋路與透光性，讓花朵更顯燦爛。」多年來投入利用農業廢料做工藝創作的虎尾科技大學通識教育中心助理教授陳鳳雀，去年發揮巧思，利用蒜頭膜研創出獨特的永生花。她說，蒜頭膜易碎掉、難回收，但蒜膜有獨特的紋路和透光性，尤其蒜頭外形本就像花朵，不論是成熟度較高的紫色老蒜膜或是雪白的內層膜，都有其嫩度和瓣形，只要稍加剪裁或消毒稍微加工後，即可成為永生花最佳媒材。

陳鳳雀表示，媒材編織成層疊又細膩的花瓣造型，搭配玻璃器皿與線燈，即可展現溫潤而富氛圍感的花藝作品，也可運用蒜膜天然紋路稍加拓染，花朵更五彩繽紛，尤其蒜頭被視為驅邪保安的象徵，蒜膜還具驅蟲功效，擺在家中既好看、防蚊又保平安。

校方表示，將全面推廣不蒜花，未來不排除與各大餐廳合作取得蒜膜，製成花藝再回送給餐廳擺飾或販售，帶動循環經濟。