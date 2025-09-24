快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義基督教醫院將建長照園區 盼募1.5億元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義基督教醫院將在民雄鄉打造全新型態長照園區，院方昨宣布勸募目標1.5億元。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院將在民雄鄉打造全新型態長照園區，院方昨宣布勸募目標1.5億元。記者李宗祐／攝影

嘉義基督教醫院為嘉市重度急救責任醫院，院方宣布在嘉縣民雄鄉打造以諾亞方舟為設計概念的全新型態長照園區「八福長照學苑」，結合日照與住宿式長照功能，預計12月動工，總經費約5億元，盼共同支持籌建，勸募目標為1.5億元。

院方表示，八福學苑將興建4層建物、占地1800坪，1樓為日照中心、大齡食堂、運動生活館、多功能共融共學空間，2樓為活動空間及教室，3、4樓規畫住宿長照機構57床。園區另有戶外休閒區、寵物互動區。

因所需經費5億元，院方將自籌3.5億元，昨宣布啟動勸募，嘉縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲，及玉山銀行、金龍冠食品公司等友好企業共襄盛舉，啟動儀式以「方舟啟航」為意象，揭示「身心和療」、「多元守護」、「療癒方舟」、「青銀共融」等8大創新服務理念。

院長陳煒說，嘉基深耕長照逾25年，理解長者不僅需要被照顧，更渴望被理解、被激勵，甚至實現人生夢想，八福長照學苑要讓長者及家屬獲得身心靈全面支持，期能成為台灣長照的方舟典範。戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師表示，八福寓意聖經的祝福與盼望，而學苑象徵「活到老、學到老」的生活態度，且八福學苑將與雙福基督教醫院相鄰，串聯醫療與長照資源。

院方將舉辦系列公益活動籌措經費，12月14日與金龍冠食品合作舉行公益音樂會，近期公布索票資訊；明年3月7日則辦第2屆八福公益路跑，賽事所得將全數投入園區興建。

嘉義 重度級急救責任醫院 長照 公益活動

延伸閱讀

勞長專訪／育嬰留停彈性化但長照呢？洪申翰：長照3.0上路後檢視調整

金門長輩背書包上學！樂活學堂2.0開學 長照服務再升級

流感升溫／吳肖琪：流感疫苗接種已納入長照評鑑，政府應強化預防投資

嘉基規畫5億八福長照園區 打造更像家的長照方舟

相關新聞

六大洲台商齊聚府城 南市府招商好吃特產盡出

世界台灣商會聯合總會在台南召開年會，今晚在福爾摩沙遊艇酒店舉辦歡迎晚宴，市府經發局特別把握這次機會，介紹台南優質的投資環...

廣角鏡／雲林滷肉飯爭霸 報名開跑

雲林滷肉飯節邁入第5年，重頭戲神級滷肉飯爭霸賽昨起至10月8日報名，今年有「專業店家組」及「民間個人組」兩大賽事，比賽成...

搶救台南南山公墓 民團將打行政訴訟

台南南山公墓是台灣歷史最久且最大規模墓葬群，民團爭取登錄文化景觀已遭駁回，正持續補資料爭取敗部復活，並申設南山國家墓葬歷...

嘉義基督教醫院將建長照園區 盼募1.5億元

嘉義基督教醫院為嘉市重度急救責任醫院，院方宣布在嘉縣民雄鄉打造以諾亞方舟為設計概念的全新型態長照園區「八福長照學苑」，結...

雲林虎尾科大首創 蒜膜加工變花藝

雲林虎尾科技大學將蒜頭膜微加工，研製成為工藝媒材，再透過社區媽媽巧手編織，創作出各式各樣美麗繽紛的「不蒜花」，解決長年廢...

太保市長反對嘉義高鐵特定區設光電場 籲縣府審慎評估

嘉義縣太保市嘉義高鐵特定區近期傳出台糖公司規畫在太保停車場內，設置1.5MW（百萬瓦）棚架式地面型光電設施，引發地方關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。