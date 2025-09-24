聽新聞
嘉義基督教醫院將建長照園區 盼募1.5億元
嘉義基督教醫院為嘉市重度急救責任醫院，院方宣布在嘉縣民雄鄉打造以諾亞方舟為設計概念的全新型態長照園區「八福長照學苑」，結合日照與住宿式長照功能，預計12月動工，總經費約5億元，盼共同支持籌建，勸募目標為1.5億元。
院方表示，八福學苑將興建4層建物、占地1800坪，1樓為日照中心、大齡食堂、運動生活館、多功能共融共學空間，2樓為活動空間及教室，3、4樓規畫住宿長照機構57床。園區另有戶外休閒區、寵物互動區。
因所需經費5億元，院方將自籌3.5億元，昨宣布啟動勸募，嘉縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲，及玉山銀行、金龍冠食品公司等友好企業共襄盛舉，啟動儀式以「方舟啟航」為意象，揭示「身心和療」、「多元守護」、「療癒方舟」、「青銀共融」等8大創新服務理念。
院長陳煒說，嘉基深耕長照逾25年，理解長者不僅需要被照顧，更渴望被理解、被激勵，甚至實現人生夢想，八福長照學苑要讓長者及家屬獲得身心靈全面支持，期能成為台灣長照的方舟典範。戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師表示，八福寓意聖經的祝福與盼望，而學苑象徵「活到老、學到老」的生活態度，且八福學苑將與雙福基督教醫院相鄰，串聯醫療與長照資源。
院方將舉辦系列公益活動籌措經費，12月14日與金龍冠食品合作舉行公益音樂會，近期公布索票資訊；明年3月7日則辦第2屆八福公益路跑，賽事所得將全數投入園區興建。
