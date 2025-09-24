搶救台南南山公墓 民團將打行政訴訟

台南南山公墓是台灣歷史最久且最大規模墓葬群，民團爭取登錄文化景觀已遭駁回，正持續補資料爭取敗部復活，並申設南山國家墓葬歷史生態園區促進會獲准，準備打行政訴訟、要求各政黨市長參選人表態；南市府表示，尊重不同的聲音。

南市文化局副局長林韋旭說，南山公墓登錄文化景觀案的審議程序已完結，若有新事證可提案重新審議，而打行政訴訟須是當事人提議，包含所有人、管理人等；如果未來要連署公投，只要依法定程序，市府都尊重。

南山公墓是台南最大的墓葬群，面積約100公頃，也是台灣規模最大及歷史最久的公墓，時間從荷鄭時期至今超過400年，一代葬一代、墳墓層層累積，挖一個墳墓可能會再挖出下面十幾個墳墓，而從清代、日治到光復，許多名人、在各領域有貢獻的家族都葬在這裡，也是台南400年的歷史縮影，其中更有感人的愛情故事。

市府為讓公墓土地活化，規畫設置殯葬專區、部分區域要遷葬，民團認為是為財團的開發作鋪路，反對遷葬並申請登錄為文化景觀，要求全區保留，未來成為墓葬博物館區，不過部分居民與地方人士則反對全區保留，要求保留與經濟開發並重，通過文資保存才應保存。

今年5月南市文資審議會駁回南山公墓登錄文化景觀案，民團持續補送C、D區部分墓塚應列文資保存的資料，都因無新事證遭退回。

不過民團沒有放棄，申請成立「台南市南山國家墓葬歷史生態園區促進會」獲准，近期將開成立大會，原「搶救風神廟聯盟」也轉為「台南文資聯繫平台」，投入守護南山公墓，也排定行動計畫包含打行政訴訟、提出新事證、做整體規畫、要求市長候選人及政黨表態、發動連署辦公投、遊行等。

南市南山國家墓葬歷史生態園區促進會籌備處表示，任務是爭取設立南山國家墓葬歷史生態園區、推動南山公墓及相關附屬設施、生態環境登錄文化資產、推動相關主題學術研究及教育等，與監督政府相關政策。