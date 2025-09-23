六大洲台商齊聚府城 南市府招商好吃特產盡出

世界台灣商會聯合總會在台南召開年會，今晚在福爾摩沙遊艇酒店舉辦歡迎晚宴，市府經發局特別把握這次機會，介紹台南優質的投資環境。市長黃偉哲邀集各局處首長到場交流、招商，並強調市府團隊將全力提供各項協助，作為台商最可靠的合作夥伴。

黃偉哲致詞時表示，在當前瞬息萬變的國際局勢下，台商能在各地努力奮鬥相當不易，此次年會提供難得的平台，讓大家能夠分享經驗、凝聚力量。他也特別感賴清德總統蒞臨，象徵政府是全球台商最堅強的後盾。

黃偉哲指出，台商長年在台灣與國際之間扮演舉足輕重的角色。早年台商秉持「一卡皮箱闖天下」的精神，勇敢拓展海外市場，憑藉不屈不撓的毅力，推動台灣躍上國際經貿舞台，並以經濟實力贏得全球肯定。他表示，市府誠摯期盼各地台商在持續拓展國際事業版圖同時，也能將部分投資回流台灣，尤其選擇產業鏈完整、條件優越的台南，共創發展新契機。

經發局說，台南擁有全球最完整的半導體供應鏈，從IC設計、晶圓製造，到封測與關鍵設備、材料廠商高度聚集，使研發、製造、驗證與量產能在同一城市緊密串聯；南科年產值突破2.2兆元，彰顯製程創新與供應鏈韌性上的優勢。市府以企業需求為核心，提供單一窗口招商服務，持續吸引關鍵技術企業投資或設立研發基地，推動產業聚落發展，強化全球競爭力。

經發局在歡迎晚宴上特別設置台南在地農產品行銷、觀光旅遊介紹及招商成果展示區，呈現府城熱情與文化魅力，也讓市府能夠在現場直接向全球台商介紹台南產業環境與投資條件，展現優越的產業實力與特色。市府也精心準備具有府城特色的伴手禮，內容豐富多元，包括鹽水意麵、山楂烏龍茶、咖啡包、蝦餅、牛舌餅、餐具組等，並隨附招商摺頁與農產外銷手冊，充分展現在地風味與產業實力。