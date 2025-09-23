六大洲台商齊聚府城 南市府招商好吃特產盡出
世界台灣商會聯合總會在台南召開年會，今晚在福爾摩沙遊艇酒店舉辦歡迎晚宴，市府經發局特別把握這次機會，介紹台南優質的投資環境。市長黃偉哲邀集各局處首長到場交流、招商，並強調市府團隊將全力提供各項協助，作為台商最可靠的合作夥伴。
黃偉哲致詞時表示，在當前瞬息萬變的國際局勢下，台商能在各地努力奮鬥相當不易，此次年會提供難得的平台，讓大家能夠分享經驗、凝聚力量。他也特別感賴清德總統蒞臨，象徵政府是全球台商最堅強的後盾。
黃偉哲指出，台商長年在台灣與國際之間扮演舉足輕重的角色。早年台商秉持「一卡皮箱闖天下」的精神，勇敢拓展海外市場，憑藉不屈不撓的毅力，推動台灣躍上國際經貿舞台，並以經濟實力贏得全球肯定。他表示，市府誠摯期盼各地台商在持續拓展國際事業版圖同時，也能將部分投資回流台灣，尤其選擇產業鏈完整、條件優越的台南，共創發展新契機。
經發局說，台南擁有全球最完整的半導體供應鏈，從IC設計、晶圓製造，到封測與關鍵設備、材料廠商高度聚集，使研發、製造、驗證與量產能在同一城市緊密串聯；南科年產值突破2.2兆元，彰顯製程創新與供應鏈韌性上的優勢。市府以企業需求為核心，提供單一窗口招商服務，持續吸引關鍵技術企業投資或設立研發基地，推動產業聚落發展，強化全球競爭力。
經發局在歡迎晚宴上特別設置台南在地農產品行銷、觀光旅遊介紹及招商成果展示區，呈現府城熱情與文化魅力，也讓市府能夠在現場直接向全球台商介紹台南產業環境與投資條件，展現優越的產業實力與特色。市府也精心準備具有府城特色的伴手禮，內容豐富多元，包括鹽水意麵、山楂烏龍茶、咖啡包、蝦餅、牛舌餅、餐具組等，並隨附招商摺頁與農產外銷手冊，充分展現在地風味與產業實力。
農業局表示，為歡迎1200多名台商來訪，市府特別精心準備一系列在地特色產品供來訪賓客試吃，並將優質的農特產品在用餐前推薦給與會的來賓品嘗，每桌皆放置有本土香甜地瓜製作的瓜瓜園地瓜脆片、黃金蕎麥養生的海苔薄燒與蕎麥脆丸子、聯興合作社的陽光芒果乾、芝麻先生健康美味的本土黑芝麻糖、旭陽農場嚴選優質新鮮水果的健康水果乾、陽光菓菓特選關廟金鑽鳳梨製作的果酥。新市農會的毛豆、北門農會的紅蔥醬、蔥蒜醬、新市區農會的高纖棒、鹽水區農會的蕃茄軟糖更令大家驚艷，另外還有外銷全球的老頭家冬瓜茶與茶之魔手的山楂烏龍茶也獲得滿滿的讚賞。
