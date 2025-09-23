太保市長反對嘉義高鐵特定區設光電場 籲縣府審慎評估

嘉義縣太保市嘉義高鐵特定區近期傳出台糖公司規畫在太保停車場內，設置1.5MW（百萬瓦）棚架式地面型光電設施，引發地方關注。台糖公司下午舉辦地方說明會，太保市長鄭淑芬公開表態，強調她並非反對光電綠能，而是反對在高鐵特定區核心地段設置光電場，擔心影響太保未來整體發展。

鄭淑芬表示，高鐵特定區是太保市未來最重要的新興發展核心，中央與地方政府正積極推動多項重大建設，包括高鐵站前事業發展用地招商、華泰名品城Outlet開發，以及因應嘉義科學園區與台積電先進封裝廠進駐的各項配套。該區肩負嘉義產業升級與都市發展的任務，應以完善的公共設施、合理的土地分區規畫，以及串聯周邊商業與產業發展為優先，而不是將作為臨時停車場的土地，長期綁約投入光電設施。

「我不是反對光電，而是反對在城市蛋黃區設置光電廠，這樣會限制土地再利用的可能，阻礙地方發展。」鄭淑芬指出，光電綠能應設於適合的區位，例如農業設施結合、偏遠土地活化等，而非影響城市核心的發展藍圖。

她強調，太保市公所將正式發文給縣政府，要求審慎評估高鐵特定區的長遠規畫，避免光電設施阻斷未來發展空間，確保太保產業進駐與投資效益最大化。

對此，縣府經濟發展處回應，目前台糖公司提出的1.5MW棚架式光電設施規劃，尚未送交縣府審查。依照電業法規定，業者在申請施工前須先舉辦地方說明會，蒐集意見並取得共識，程序尚屬前置階段。縣府強調，若日後正式送件，將不會預設立場，會依相關規範與整體發展需求，進行審慎評估。

此次事件凸顯地方政府對於「光電設置與區域發展衝突」的敏感性。嘉義高鐵特定區因交通優勢及重大建設陸續推動，被視為嘉義縣未來經濟發展重鎮，任何土地使用決策都攸關長遠布局。如何兼顧綠能推動與都市發展平衡，成為地方政府與中央必須面對的挑戰。