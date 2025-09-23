嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍啟用 強化交通與治安能量

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警察局第一分局竹園派出所將搬遷至西區劉厝里大賢路與新設的交通隊西區分隊合署辦公，沿街步道則採開放空間設計，外側將開放民眾使用，打造設計美觀、符合生態的優質都市空間。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局第一分局竹園派出所9月26日12時起由西區西平里博愛路二段455號，搬遷至西區劉厝里大賢路2號，並與新設的交通隊西區分隊合署辦公，縮短交通事故到場時間，提升道路安全處理效率，更能集中警力，強化巡邏與勤務反應速度，對地方交通秩序與治安維護具有重要意義。

竹園派出所及交通隊西區分隊新建工程在2023年11月2日開工，歷時1年半於今年5月竣工。後續完成驗收、電力、電信及自來水3大管線接通，並取得使用執照，具備進駐條件。為使同仁適應新環境並檢視廳舍設施是否需再精進，規畫自9月26日起試行辦公1個月，同時也讓轄區民眾提前熟悉報案與洽公地點。

嘉義市警局表示，新廳舍不僅空間更寬敞，設備亦更為完善，將有效改善員警辦公條件，並提升受理案件與處置突發狀況的效率。尤其交通隊西區分隊進駐後，能即時投入道路巡查與事故處理，協助降低交通事故風險，讓市民感受更安全、便利的交通環境。

新址占地約1000坪、建坪約740坪，興建地上3層兼具綠能、永續、現代感的建築物；沿街步道則採開放空間設計，除警局所需的使用空間外，外側將開放民眾使用，打造設計美觀、符合生態的優質都市空間。

