嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍啟用 強化交通與治安能量

嘉義市警察局第一分局竹園派出所9月26日12時起由西區西平里博愛路二段455號，搬遷至西區劉厝里大賢路2號，並與新設的交通隊西區分隊合署辦公，縮短交通事故到場時間，提升道路安全處理效率，更能集中警力，強化巡邏與勤務反應速度，對地方交通秩序與治安維護具有重要意義。

竹園派出所及交通隊西區分隊新建工程在2023年11月2日開工，歷時1年半於今年5月竣工。後續完成驗收、電力、電信及自來水3大管線接通，並取得使用執照，具備進駐條件。為使同仁適應新環境並檢視廳舍設施是否需再精進，規畫自9月26日起試行辦公1個月，同時也讓轄區民眾提前熟悉報案與洽公地點。

嘉義市警局表示，新廳舍不僅空間更寬敞，設備亦更為完善，將有效改善員警辦公條件，並提升受理案件與處置突發狀況的效率。尤其交通隊西區分隊進駐後，能即時投入道路巡查與事故處理，協助降低交通事故風險，讓市民感受更安全、便利的交通環境。