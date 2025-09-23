雲林縣長選戰綠營提前網內互打？ 她臉書發文喊這句話

臉書社團「斗六人社交圈」昨天出現一則貼文「各位鄉親如接到名（民）調電話，蘇治芬跟劉建國的調查，懇請唯一支持蘇治芬」，引起網友議論，前立委、中央畜產會董事長蘇治芬在臉書表示，指「就是張家在惡搞」，並要大家跟她一起大喊「劉建國，加油，我愛你」，雲林縣長張麗善對此表示，「我才沒那麼無聊」，要蘇治芬不要刷存在感。

雲林縣長張麗善將於明年底卸任，目前國、民兩黨都尚未確認參選縣長人選，但國民黨以張麗善姪女、立委張嘉郡呼聲最高，民進黨則是立委劉建國。臉書社團昨突然出現蘇治芬與劉建國民調貼文，立刻引起網友討論，也有綠營支持者憂心恐造成內部分裂。

民進黨雲林縣黨部今證實該貼文為假訊息，已有許多黨員詢問，目前黨內尚未提到雲林縣長推派人選問題，遑論民調，有心人士在颱風影響台灣之際，在臉書社團亂放假消息，行為令人不齒。

蘇治芬則在臉書發文表示，這種平台寄生在張家，就是張家在惡搞。張家的政治人格，還配想選「縣長」？請大家跟我一起大喊「劉建國，加油，我愛你」。