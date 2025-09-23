快訊

新任仁德、將軍區長就職 黃偉哲：守好為民服務第一線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新任仁德區長許博森及將軍區長張介軍今天於市政會議宣示就職，由台南市長黃偉哲擔任監誓人。黃偉哲期許新上任兩位區長能延續過去區長的發展基礎，到任後勇於承擔責任、積極任事，傾聽民意及掌握民眾需求，更要與里長、議員之間有充分協調溝通，讓區政推動與市政密切結合。

黃偉哲指出，區長是第一線的地方首長，業務包羅萬象，舉凡行政區內搶險、救災、社會救助、農業或社會福利等工作，都集中在公所，所以擔任區長可說是非常忙碌，公所同仁也非常辛苦。

黃偉哲期許每一位區長，守好為民服務第一線，扮演市府與市民之間的溝通橋樑，同時做好與各局處的橫向聯繫，推動各項服務品質提升，讓民眾感受到市政溫度與效率。

民政局說明，本次區長調動為因應區政所需，予以補實，連動調整1位區長職務及1位副區長調陞區長。新任仁德區長由原將軍區區長許博森調任，新任將軍區長由原安南區公所副區長張介軍升任。

