澳洲也愛台南味！黃偉哲率隊首進軍澳洲食品展 創上億訂單

台南市政府今年9月8日至11日，由市長黃偉哲率隊遠赴澳洲雪梨，參加南半球最大國際食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）」。市府今天舉辦成果展表示，台南館展會期間人潮絡繹不絕，廠商預期效益已突破新台幣1億元，彰顯台南農漁特產品國際競爭力。

黃偉哲表示，過去幾年，台南市在東京食品展的耕耘已經累積了不少成績，接到約4.2 億元的訂單；新加坡市場也約有2億多元的訂單。這次台南首次前往澳洲參展，就已經接到破紀錄的訂單，這都是廠商實際回饋的成果。

這次台南首次組團前往澳洲參展，不僅在布里斯本、黃金海岸及雪梨展現台南農特產的魅力，更成功打開市場通路，創造破億元訂單佳績。黃偉哲指出，今年部分台灣農產品如柚子、芒果等受氣候影響，產量減少，但已經打通了出口通路，未來收成時就不必擔心找不到市場。

黃偉哲也強調，台南街頭美食已獲英國Time Out雜誌評選為亞洲十大街頭美食城市之一，顯示台南飲食文化已躍升國際舞台。他感謝商研院協助廠商熟悉並遵循當地食安法規，讓產品能順利進入海外市場，同時也呼籲海內外台商透過彼此的網絡，攜手推廣台南優質農特產，讓世界更多人看見、嘗到「台南好物」。

黃偉哲說，非常感謝澳洲台灣商會及許多好友的熱烈支持，展場上的許多產品都被一掃而空，訂單也相當踴躍，但仍需持續努力。除了農產品外，這次也帶了許多加工品，同樣受到歡迎。不同國家對進口規定不一，必須協助廠商了解當地法規，才能在符合規範的前提下取得最佳業績。在此，也特別感謝商業會協助溝通法規，讓廠商更有競爭力。

即將接任世界台商聯合總會長的僑務委員熊強生表示，澳洲消費力普遍高於台灣，除了日本市場外，澳洲也是台灣農產品外銷的重要機會。但這些產品需要時間讓市場接受，最好每年都參展，讓澳洲買家逐步建立穩定的合作。

鮮饌國際總經理洪志民說，這次主打虱目魚及即食料理，展現台南飲食文化，其中虱目魚皮可煎煮炒炸，加上膠原蛋白豐富，最受歡迎，還有魚漿等產品，非常看好澳洲市場。

黃偉哲表示，今年展會吸引全球約900家廠商參展，台南館在眾多展品中脫穎而出，獲國際買主高度關注，成功收穫訂單。市府將持續協助業者深耕國際市場，讓「台南味」走向世界，創造更多雙贏合作契機。

此次台南館設置6大展位，展出多元農漁特產及加工品。台灣黃金蕎麥有限公司帶來蕎麥茶、蕎麥珍珠奶茶與健康零食；鮮饌國際主打虱目魚及即食料理，展現台南飲食文化；綠園牧場、冠南生物科技及綠品國際生技則以鮮果與加工品吸引餐飲業者關注；蔴鑽農坊則推廣養生茶飲，積極開拓澳洲市場。