光電反射恐擾民 嘉義高鐵特定區發展受關注
台糖公司規畫於嘉義高鐵特定區「台糖太保停車場」內，增設容量約 1.5MW 的棚架式地面型光電設施。由於停車場為一樓平面式停車空間，若在棚架上加設太陽能板，恐引發光線反射問題，造成周邊高樓層住戶困擾，引起地方高度關注。
太保市長鄭淑分今天出席地方說明會時表示，「嘉義高鐵特定區」是太保市未來最重要的新興發展核心。開發的重點應放在完善公共設施、合理土地分區，以及串聯高鐵站周邊的商業與產業發展，而非將「暫時停車使用」的土地長期綁約設置光電廠。
鄭淑分指出，目前中央與地方正積極推動多項重大建設，包括高鐵站前事業發展用地招商、華泰名品城Outlet開發，以及配合嘉義科學園區與台積電CoWoS廠進駐所帶來的產業布局。若此時在特定區內設置光電設施，不僅恐引發光害反射擾民，更會限制土地再利用的彈性，阻礙商業動能，影響地方長遠發展。
「公所並非反對綠能，而是反對在城市蛋黃區設置光電設施。」鄭市長呼籲縣府，應審慎評估區域利益，避免光電設施影響嘉義高鐵特定區的長期規畫，確保太保市產業進駐與城市升級的最大效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言