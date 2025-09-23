光電反射恐擾民 嘉義高鐵特定區發展受關注

台糖公司規畫於嘉義高鐵特定區「台糖太保停車場」內，增設容量約 1.5MW 的棚架式地面型光電設施。由於停車場為一樓平面式停車空間，若在棚架上加設太陽能板，恐引發光線反射問題，造成周邊高樓層住戶困擾，引起地方高度關注。

太保市長鄭淑分今天出席地方說明會時表示，「嘉義高鐵特定區」是太保市未來最重要的新興發展核心。開發的重點應放在完善公共設施、合理土地分區，以及串聯高鐵站周邊的商業與產業發展，而非將「暫時停車使用」的土地長期綁約設置光電廠。

鄭淑分指出，目前中央與地方正積極推動多項重大建設，包括高鐵站前事業發展用地招商、華泰名品城Outlet開發，以及配合嘉義科學園區與台積電CoWoS廠進駐所帶來的產業布局。若此時在特定區內設置光電設施，不僅恐引發光害反射擾民，更會限制土地再利用的彈性，阻礙商業動能，影響地方長遠發展。