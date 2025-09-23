嘉縣強化防汛監測系統 翁章梁：如同布兵作戰 隨時滾動檢討

受極端氣候影響，嘉義縣先後遭遇2023年0910豪雨、今年丹娜絲颱風及0728豪雨侵襲造成多處災情。縣長翁章梁今天召開防汛監測檢討會議，針對感測器布局及監測系統全面討論。翁章梁表示，水利防災就像布兵作戰，感測器位置必須滾動式檢討與調整。

會議在縣府水利處災害緊急應變中心舉行，該中心被譽為強降雨來襲時的「戰情室」，能即時掌握颱風動態、河川水位及抽水站運作，成為決策核心依據。翁章梁與水利處長林谷樺、防洪維護科長陳彥儒及國土永續研究教育基金會董事長盧俊谷博士等人討論。

嘉義縣已建置智慧防汛網，民眾可上網查看全縣245支淹水感測器數據，相關單位能監控279座抽水站、684座水門、296台移動式抽水機及241組水位影像。移動式抽水機皆裝設GPS，可隨時追蹤位置與運轉情形，另設有90支監視系統觀測高風險部落，151處監視器掌握抽水站與區域排水狀況。

翁章梁表示，水利防災就像布兵作戰，感測器位置必須滾動式檢討，有需求的地點應及時增設，不需監控的區域則應移至高風險地帶，以提升整體效能。他表示，現代科技能大幅協助防災，期盼系統能在豪雨時即時預警，降低淹水風險，避免憾事發生。