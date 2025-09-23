快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

AI精準管理翻轉蔬菜產業 嘉縣智慧農業再進化

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣政府攜手在地農企導入AI科技，為傳統農業注入創新動能，在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府攜手在地農企導入AI科技，為傳統農業注入創新動能，在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。大林鎮三欣園藝率先應用「智慧化AI產量預測及生產管控系統」，成功以影像辨識與感測技術，準確掌握萵苣產期與產量，為蔬菜產業開啟新局。

系統結合即時影像與環境感測器，監控溫度、濕度、光照等關鍵因素，並透過歷史數據模型自動判讀作物生長狀態，提供最佳管理建議。農友可依據AI分析調整養液及光線，縮短生長周期、降低環境風險，並提前掌握供貨量，提升市場銷售與供需調配效率。

三欣園藝二代經營者曾穎榆表示，過去仰賴經驗與紙本紀錄，常因產期不穩導致訂單流失與人力調度混亂。導入AI後，系統能快速影像辨識並精準運算，一株誤差僅10公克，7000株累積差異也能即時掌握，大幅提升作物品質與生產效率，同時減少人力成本。

「智慧農業不再是遙遠的科技，而是每天可用的工具。」曾穎榆強調，數據已成為農業決策核心，讓青年接班更有信心，也讓合作通路更具信賴。

嘉義縣政府指出，智慧農業示範計畫的落實，不僅提升蔬菜生產效能，更展現AI科技在農業應用的前瞻性。未來將持續擴大推動，打造精準、永續的農業新模式，讓嘉義縣在智慧農業發展上走在全國前端。

嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府在大林鎮三欣園藝舉辦「智慧化AI產量預測及生產管控系統」觀摩會，農友與產業代表實地見證科技如何翻轉蔬菜產業，開拓通路並穩定供應。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 人力

延伸閱讀

嘉縣推兒少教育發展帳戶 助攻脫貧、減輕弱勢負擔

樺加沙颱風來襲 嘉縣未列警戒區明正常上班上課

25.6公尺馬賽克拼貼登場 嘉縣東榮國小攜手基金會共創校園亮點

嘉縣國中男生9月納入HPV疫苗接種 約2600人受惠

相關新聞

澳洲也愛台南味！黃偉哲率隊首進軍澳洲食品展 創上億訂單

台南市政府今年9月8日至11日，由市長黃偉哲率隊遠赴澳洲雪梨，參加南半球最大國際食品盛會「澳洲國際食品展（Fine Fo...

嘉縣強化防汛監測系統 翁章梁：如同布兵作戰 隨時滾動檢討

受極端氣候影響，嘉義縣先後遭遇2023年0910豪雨、今年丹娜絲颱風及0728豪雨侵襲造成多處災情。縣長翁章梁今天召開防...

AI精準管理翻轉蔬菜產業 嘉縣智慧農業再進化

嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。大林鎮三欣園藝率先應用「智慧化AI產...

營養午餐補助喊卡 張麗善喊話中央懸崖勒馬不要苦孩子

中央過去每年補助地方營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金，國內學校午餐使用三章一Ｑ食材占比已達99%，因財劃法修正，教育部表...

嘉縣推兒少教育發展帳戶 助攻脫貧、減輕弱勢負擔

嘉義縣政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助經濟弱勢家庭以儲蓄方式累積資產、投資兒少未來。為提升穩定繳存...

南市土地現值、公告地價調整 10月3日起連辦10場說明會

台南市政府將在明年1月1日公告2026年土地現值暨公告地價調整作業結果，為使市民瞭解作業辦理情形，地政局將自10月3日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。