AI精準管理翻轉蔬菜產業 嘉縣智慧農業再進化

嘉義縣政府推動智慧農業轉型，導入人工智慧（AI）科技協助蔬菜生產邁向精準化與數據化。大林鎮三欣園藝率先應用「智慧化AI產量預測及生產管控系統」，成功以影像辨識與感測技術，準確掌握萵苣產期與產量，為蔬菜產業開啟新局。

系統結合即時影像與環境感測器，監控溫度、濕度、光照等關鍵因素，並透過歷史數據模型自動判讀作物生長狀態，提供最佳管理建議。農友可依據AI分析調整養液及光線，縮短生長周期、降低環境風險，並提前掌握供貨量，提升市場銷售與供需調配效率。

三欣園藝二代經營者曾穎榆表示，過去仰賴經驗與紙本紀錄，常因產期不穩導致訂單流失與人力調度混亂。導入AI後，系統能快速影像辨識並精準運算，一株誤差僅10公克，7000株累積差異也能即時掌握，大幅提升作物品質與生產效率，同時減少人力成本。

「智慧農業不再是遙遠的科技，而是每天可用的工具。」曾穎榆強調，數據已成為農業決策核心，讓青年接班更有信心，也讓合作通路更具信賴。