營養午餐補助喊卡 張麗善喊話中央懸崖勒馬不要苦孩子

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善針對中央營養午餐獎勵金補助喊卡表示，希望中央懸崖勒馬。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善針對中央營養午餐獎勵金補助喊卡表示，希望中央懸崖勒馬。記者陳雅玲／攝影

中央過去每年補助地方營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金，國內學校午餐使用三章一Ｑ食材占比已達99%，因財劃法修正，教育部表示相關預算明年起回歸地方承擔。雲林縣長張麗善今天表示，這些都是既定的政策，怎麼可以刪除，希望中央懸崖勒馬。

張麗善表示，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，大家都知道要讓孩子吃得好，要有最營養、最健康的營養午餐，所以才要求要有三章一Q，也藉此鼓勵農民種植，當這個政策一停，不只是農民受損，包括我們的孩子也受損，家長也很擔心。

雲林縣每年獲中央補助1.2億元營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金，她認為，在這種情況下，如果要地方政府來買單，地方政府已經苦不堪言，沒有能力負擔。

張麗善說，統籌分配款雖然增加，但是中央左手給你錢、右手拿走，不只是扣掉一般補助款，還有各部會的萬箭齊發，各項補助款都大力刪減、打折，甚至歸零。

張麗善說，既然是人民的納稅錢，而且是上繳中央，中央應該要針對每年既定的總預算分配的這些計畫跟政策，要落實執行。

因為任何一個政策、福利、權利，都應該要全民共享。而且孩子是我們國家未來的主人，是國家的希望，孩子要吃得營養健康，才是我們國家之福，希望中央能夠懸崖勒馬，把好的政策，落實執行。

對於財劃法修正後，各部會陸續表示原有補助要回歸由地方承擔，張麗善說，「天天都這樣，每個都這樣，我們沒有能力再去承接這些，而且這些是既定的政策，怎麼可以刪除，影響層面相當大」。

