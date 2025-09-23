快訊

嘉縣推兒少教育發展帳戶 助攻脫貧、減輕弱勢負擔

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣推動兒少教育發展帳戶，連結物資獎勵減輕經濟負擔。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」脫貧方案，協助經濟弱勢家庭以儲蓄方式累積資產、投資兒少未來。為提升穩定繳存意願，縣府提供實質物資獎勵，以具體支持減輕家戶經濟壓力。社會局副局長鄭美玲表示，每月固定提撥，18年累計最高可領回54萬元，成為弱勢家庭儲蓄希望的第一桶金。

社會局表示，凡穩定繳存達半年之家戶，可獲得500點物資點數，自行前往物資銀行分站選取所需民生用品；若不便親取，社會局與物資銀行則主動配送物資箱至各鄉鎮市公所，便利民眾就近領取。共有487戶獲得獎勵，其中299戶已完成領取，另188戶透過配送領取，物資箱內容包括生活用品與兒童喜愛的零食，實用又貼心。

社會局指出，截至今年9月，全縣已有737名兒少符合開設教育發展帳戶資格，開戶率達8成以上，穩定繳存人數也自2021年的207人，逐年攀升至今年上半年的487人，顯示政策已見具體成效。

社會局副局長鄭美玲表示，符合資格的家庭只要每月固定提撥，縣府將依家長自存款金額提撥等值金額入帳。兒少滿18歲後即可動用這筆資金，用於就學或創業，家長1年最多可存 1 萬5000元，18年累計最高可領回54萬元，成為弱勢家庭儲蓄希望的第一桶金。

自2022年起，九華山地藏庵、台灣集中保管結算所、鎵興國際公司黎金生董事長、中華安歲太子慈善功德會等慈善單位，也陸續挹注資源，進一步強化脫貧服務效能。縣府將持續結合公私部門與慈善力量，陪伴弱勢兒少邁向更穩定的未來。

慈善團體協會理事長呂文正表示，各界善心捐助包括物資銀行運送貨車的捐贈，讓物資能更快速送達需要的家庭，真正落實照顧與陪伴。

