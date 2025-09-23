快訊

南市土地現值、公告地價調整 10月3日起連辦10場說明會

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局公布土地現值暨公告地價調整作業10場公開說明會的時間與地點。圖／南市地政局提供
台南市地政局公布土地現值暨公告地價調整作業10場公開說明會的時間與地點。圖／南市地政局提供

台南市政府將在明年1月1日公告2026年土地現值暨公告地價調整作業結果，為使市民瞭解作業辦理情形，地政局將自10月3日起至10月8日止，陸續在各地政事務所舉辦10場公開說明會。

市長黃偉哲說，截至7月止，國內經濟景氣信號分數為29分，自今年初開始總體經濟景氣呈現下滑趨勢，應是受到央行信用管制與國際政經不確定性因素影響，但南市近年來持續推動各項開發建設及興闢公共設施，帶動地區發展熱絡，例如安南區北安商業區市地重劃區已完工、南區喜樹灣裡市地重劃區即將完工，善化區興華市地重劃區也開工動土；另仁德區「宜居仁愛」和永康區「宜居成功」社會住宅，完成入住，打造安居樂業的生活環境。整體而言，南市具備良好基本面支撐，房地產市場仍值得期待。

地政局長陳淑美指出，公告土地現值為課徵土地增值稅的計算基礎，依規定每年公告調整1次；公告地價經申報後則為課徵地價稅的依據，每2年重新規定1次，按內政部函示，公告地價調整除了反應市場變動情形外，還需考量「當年公告土地現值」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等因素，市府朝公平合理的方向審慎辦理，以平衡地方施政需要及民眾財稅負擔。

2025年公告土地現值及公告地價調整說明會將向各界說明各行政區地價調查、區段劃分、地價估計作業情形及最近一期地價動態情況，並廣泛蒐集意見，作為地價及標準地價評議委員會評議的參考，以期合理調整地價。說明會場次、時間及地點等相關會議資訊，將公告於台南市政府、地政局及各地政事務所網站。

台南市地政局公布土地現值暨公告地價調整作業10場公開說明會的時間與地點。圖／南市地政局提供
台南市地政局公布土地現值暨公告地價調整作業10場公開說明會的時間與地點。圖／南市地政局提供

重劃區 台南

