響應推動淨零永續 部立胸腔病院近半員工2周健走1850公里

衛生福利部胸腔病院過去兩周舉辦「無菸暨Hiking Lovely健走」活動，近半數員工44人參與，累積健走里程達1850公里，估計員工共協力減少碳排約204公斤。院方表示，已為響應「淨零永續」政策、打造低碳與健康生活型態樹立醫界典範。

胸腔病院說，以全院動員方式，將健走、無菸環境及職場健康結合，落實「以人為中心」的永續發展策略，不僅回應政府的關鍵戰略，也深刻體現醫療機構在社會永續轉型過程中的帶頭角色。

負責策畫的營養師傅昭陽表示，活動結合趣味性、持續性及團隊競賽精神，激發員工主動參與健走、推廣「走路減碳、無菸生活」，同時促進身心健康。以此次1850公里的累計，若用步行取代開車估算，相當於減去近200公斤二氧化碳排放，以每棵樹1年吸收約12公斤二氧化碳，等同種下16棵小樹。

院長黃紹宗指出，胸腔病院長期致力創造友善無菸環境，並藉各類衛教、宣導與鼓勵機制，逐步將健康、低碳、永續生活理念內化於員工日常。院方透過創新健康活動推廣環境、社會、治理ESG理念，不僅提升員工凝聚力，更與醫療ESG評鑑接軌，展現醫院推行淨零永續的成效。