雲林滷肉飯節12/6登場 1500碗免費品嚐

中央社／ 雲林縣23日電

雲林縣政府今天說，2025雲林神級滷肉飯爭霸賽即日起報名，邀各路好手以雲林優質米、豬肉與醬油製作美味滷肉飯，並於12月6日滷肉飯節展現成果，現場1500碗滷肉飯免費吃。

雲縣府農業處舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善與主廚張秋永以創意配菜巧妙點綴滷肉飯增添風采，更展現主菜與配菜相輔相成魅力，讓傳統美味呈現全新多元風貌。

張麗善表示，滷肉節邁入第5年，今年以創意配菜為特色主題，而雲林滷肉飯最主要元素「米、肉、醬油」，期盼各路高手運用雲林在地食材創造「創意滷肉飯配菜」；爭霸賽設專業店家組及民間個人組，即日起邀各路好手踴躍報名，總獎金達新台幣9萬元。

農業處長魏勝德說，12月6日將展現所有比賽成果，藉活動向民眾介紹民間高手、神級滷肉飯店家，當天免費提供1500碗滷肉飯，邀民眾屆時到綠色隧道品嚐。

滷肉飯 雲林

