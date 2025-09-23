獅子會友捐兒童扶幼彩虹專車「吾私號」助志工服務弱勢

國際獅子會300E1區2025-2026十七分區主席王程信，聯合台南成功、真善美、中正和自強四個獅子會資源，捐贈北台南家扶中心永康服務處扶幼彩虹專車「吾私號」。參與捐車儀式的獅友們和家扶社工都十分開心，王程信這次捐贈兩部車給民間社福單位。

家扶中心扶幼主委呂明憲表示，專車將作為北台南家扶推展扶幼業務及出緊急任務使用，延續王程信對母親的愛，讓母親的愛心繼續發揮，傳送給社會弱勢群族，散發溫暖的關懷。

專車「吾私號」命名來自分區主席王程信母親的名字和對母親愛的延伸。王程信母親姓張單名私，今年85歲身體健康住安定，「吾私號」意思就是「我的媽媽」。

王程信表示，大部分的人都等父母過世後才去紀念，想在媽媽身體健康的時候，讓母親知道兒子很好有在做社會公益，從延續對母親的愛延伸到對社會無私的愛。

家扶中心表示，車上七道彩虹含意代表兒童扶幼專車的七大任務：家庭訪視、活動載運、物資發放、諮商接送、專業會議、早療服務、就醫協助等。

北台南家扶目前扶助約880戶弱勢家庭，大多單親及隔代教養家庭，超過六成家庭每月總收入兩萬元以下，常有健康及醫療議題，兒少也有繳不出註冊費或學習需求未獲重視困擾，常需社工到宅提供關懷和協助。另寄養、兒保、社區及心理創傷復原等方案服務，社工常須因應業務需求提供受虐兒安置、陪伴就醫、兒保宣導、營隊和各項活動器材載送、愛心物資配送補給以及義賣籌助學金等工作，且因服務範圍幅員廣闊，遍及海邊和山區。早期以機車代步方式已無法滿足多元式服務需求，處理兒保案件時也需要公務車代步，避免遭有暴力傾向的家長威脅和跟蹤。

目前永康服務處現有公務車均齡12年左右，有1台車齡18年老爺車，社工因訪視服務、活動辦理及各項物資載運皆需頻繁用車，車輛零件耗損嚴重，且車齡老舊也有安全疑慮，常有社工員外出訪視因車輛出現狀況，無法順利返回狀況。