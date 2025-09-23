台南民團搶救南山公墓準備打行政訴訟、地方公投 文化局回應了

台南市反南山公墓遷葬及開發案團體為保護全台歷史最久且面積最大的公墓，申請南山公墓登錄文化景觀，已遭文資審議委員會駁回，民團除持續補資料爭取敗部復活，並已申請設置「南山國家墓葬歷史生態園區促進會」獲准，未來除繼續補充文獻資料，民團也準備打行政訴訟、要求政黨推出的市長人選表態，並發起地方公投連署。

文化局副局長林韋旭表示，南山公墓登陸文化景觀案的審議程序已完結，但若有新事證可提案重新審議，一切依法定程序進行。若打行政訴訟必須是當事人提議，包含所有人、管理人等；而若未來連署公投，只要依法定程序，文化局也都尊重不同的聲音。

南山公墓是台南最大的墓葬群，也是台灣規模最大及歷史最久的公墓，面積約100公頃，時間從荷鄭時期到目前已超過400年，經過數百年累積，一代葬一代，墳墓層層累積，挖一個墳墓可能挖出下面十幾個墳墓，而從清代、日治到光復，許多名人、在各領域有貢獻的家族都葬在這裡，也是台南400年的歷史縮影，其中更有些感人的愛情故事。

因市府有設置殯葬專區的計畫，以及部分區域要遷葬，民團認為是為財團的開發作鋪路，除反對遷葬並申請登錄為文化景觀，要求全區保留，未來成為墓葬博物館區。但部分居民與地方人士則反對全區保留，要求保留與經濟開發並重，通過文資保存才應保存。今年5月南市文資審議會駁回「南山公墓登錄文化景觀」案，雖然民團持續補送C、D區部分墓塚應列為文資保存的資料，但都因無新事證遭退回。

不過，民團不放棄，除申請成立「台南市南山國家墓葬歷史生態園區促進會」獲准，近期將召開成立大會外，原「搶救風神廟聯盟」在完成階段性任務後也轉為「台南文資聯繫平台」，並投入守護南山公墓，也排定行動計畫，包含打行政訴訟、提出新事證、做整體規畫、要求市長候選人表態、國民黨與民進黨表態、地方性公投(同步全國性公投)、發動連署、遊行等。