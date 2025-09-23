快訊

幼兒園大班重症不治 雲林今年流感重症死亡人數10年最高

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣流感重症死亡案例以65歲以上長者、未接種疫苗居多，今年公費流感疫苗10月1日開打，雲林縣有19萬劑公費流感疫苗，縣府另採購3500劑。圖／雲林縣衛生局提供
今年入秋後流感疫情嚴峻，雲林縣國中小學、幼兒園開學後傳出多起校園群聚事件，9月停課班數截至昨天累計60班，為近年同期之最，且昨天傳出一例幼兒園大班幼童流感重症不治，今年至今已有21例流感重症死亡，是10年來最多，衛生局呼籲，10月1日公費流感疫苗開打，符合資格民眾應盡速完成接種。

雲林縣國中小學本學期提前一周開學，開學後許多學校都傳出流感校園群聚感染，9月至今已累計60班級停課，是進年同期最多，今日仍有3班級停課中。

衛生局統計，今年截至9月22日全縣已有71名流感重症，其中21例重症不治，是10年來死亡人數最多，其中一名幼兒園大班幼童未接種流感疫苗，9月13日出現發燒症狀，隔天在診所快篩確診A型流感，因服藥後高燒不退，送醫急診，病況未見改善，轉加護病房治療，9月22日重症不治。

衛生局長曾春美表示，雲林縣流感重症死亡案例以65歲以上長者、未接種疫苗居多，今年公費流感疫苗10月1日開打，雲林縣有19萬劑公費流感疫苗，縣府另採購3500劑。

曾春美表示，公費流感疫苗將分兩階段接種，第一階段10月1日起開放醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、高風險慢性病人、學童等，第二階段11月1日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，請符合資格民眾盡速接種，並落實勤洗手等衛生及咳嗽禮節。

雲林縣流感重症死亡案例以65歲以上長者、未接種疫苗居多，今年公費流感疫苗10月1日開打，雲林縣衛生局呼籲符合公費資格民眾盡速接種，圖為雲林縣長張麗善去年接種流感疫苗。圖／雲林縣政府提供
流感疫苗 衛生局 重症

幼兒園大班重症不治 雲林今年流感重症死亡人數10年最高

