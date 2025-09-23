快訊

愛心寒冬？南台中家扶招集1100份心願禮物 5天僅募集10份

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
有家庭使用8年的電暖器去年斷裂，但因無多餘經費更換，只能放置角落。圖／南台中家扶提供
有家庭使用8年的電暖器去年斷裂，但因無多餘經費更換，只能放置角落。圖／南台中家扶提供

進入秋冬，南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，經調查扶助家庭欠缺電暖器、禦寒衣物，預計招集1100份，每份1500元的「心願禮物」，招集活動9月19日開跑，但5天僅募集10份，仍待加強，盼透過社會大眾的響應認捐，讓家庭在寒冬中感受到溫暖。

南台中家扶中心目前扶助約1100戶貧困或遭受不當對待的兒少家庭、服務超過1700位孩子。根據統計，扶助家庭中有高達75%是單親家庭，有近8成的家庭每月收入不足3.5萬元，經濟壓力沉重，日常三餐難以穩定，更無法負擔較昂貴電器或是汰換老舊電器。更有家庭使用8年的電暖器去年斷裂，但因無多餘經費更換，只能放置角落。

社工實地訪查發現，多數家庭最迫切的需求集中在電暖器、禦寒衣物及生活禮券。有扶助家庭指出，電暖器不是每天必需品，冬天才會使用，遇到寒流時通常會多穿衣服、多蓋棉被撐過去，但寒流往往接連不斷，讓孩子在寒冷中吃飯和睡覺令人心疼。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜說，電暖器和禦寒衣物對這些家庭來說，是不可或缺的重要物資，因此今年心願禮物活動以「送暖」為核心，可選電暖器、禦寒衣物或生活禮券，每份1500元，目標募集1100份。

謝瑾瑜也說，今年歲末送暖活動規劃多元支持方式，中心11月1日將舉辦公益茶會，邀民眾透過品茗行善，每位2500元；另也開放報名設攤參與12月7日的愛心市集，每攤4000元，所得皆作為送暖活動經費。

寒流來襲時，受扶助家庭只能靠多裹幾層棉被來禦寒，希望能有一台電暖器方便取暖。圖／南台中家扶提供
寒流來襲時，受扶助家庭只能靠多裹幾層棉被來禦寒，希望能有一台電暖器方便取暖。圖／南台中家扶提供

家扶中心 寒流 禮物

