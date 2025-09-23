陶藝師黃博專回鄉創作 台南新營文化中心辦柴燒陶藝個展
「焰舞掛痕—黃博專柴燒陶藝個展」今起在新營文化中心第三畫廊展至10月12日，柴燒陶作品經由火焰與泥土交融，「展現大自然不可預測的美感與藝術意義」，要讓觀眾在展出的30件作品感受陶土在烈焰中綻放的獨特紋理與生命力。
黃博專表示，他曾是北漂的年輕人，少年時期便對陶藝懷有濃厚興趣，回到家鄉台南柳營長期投入陶藝創作，專注柴燒工藝研究與實踐，歷年作品涵蓋茶具、花器、雕塑與裝置藝術。
他形容，每一件作品都承載著火痕與落灰留下的自然印記，這些未經雕琢的紋理，展現柴燒獨有的隨機性與真實感，也體現多年來與陶土、火焰的深層對話。
新營文化中心表示，展覽作品「查畝之眼」引人注目。因柴燒的不定性與自然落灰釉面，作品呈現宛如失眠明亮的眼珠，凝視著土地與時光，也象徵藝術家對故鄉的愛與感念。這件作品成為展覽核心意象之一，緊密結合柴燒工藝的偶然性與深層情感。
在柴燒的過程火與土的交錯，不僅塑造器物獨一無二的外觀，也映照出創作者的心境與哲思。黃博專表示，希望觀者能在欣賞陶藝之美時，思考自然、工藝與生活緊密連結，進而感受柴燒陶藝所蘊含的文化厚度與藝術精神。新營文化中心每周一、二休館。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言