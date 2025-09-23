嘉基規畫5億八福長照園區 打造更像家的長照方舟

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師表示，八福學苑將與雙福基督教醫院相鄰，串聯醫療與長照資源。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院宣布將在嘉義縣民雄鄉打造以「挪亞方舟」為設計概念的全新型態長照園區，總經費約5億元，預計今年12月動工。此次勸募目標為1.5億元，其餘3.5億元由院方自籌，期盼全民攜手因應高齡化社會，共同支持籌建經費。

籌建計畫獲地方政府與在地企業熱烈響應，嘉義縣社會局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲、玉山銀行、金龍冠食品公司等友好企業亦共襄盛舉，展現社會各界推動長照永續的力量。今天啟動儀式以「方舟啟航」為意象，揭示8大創新服務理念，包括「身心和療」、「多元守護」、「療癒方舟」、「價值重現」、「溫心科技」、「共好激勵」、「青銀共融」與「夢想啟航」。

院長陳煒表示，長照機構不僅是照顧，更應是能療癒、學習並重拾價值的「家」。「八福長照學苑」將結合「日間照顧」與57床「住宿式長照」服務，並規畫大齡食堂、運動中心、多元共融共學空間、戶外休閒區與寵物互動區，讓長者及家屬獲得身心靈全面支持。

陳煒表示，嘉基深耕長照逾25年，理解長者不僅需要被照顧，更渴望被理解、被激勵，甚至實現人生夢想；「八福長照學苑」期能成為台灣長照的方舟典範，引領全國服務新高度。

戴德森醫療財團法人董事長高堂恩牧師表示，八福學苑將與雙福基督教醫院相鄰，串聯醫療與長照資源。「八福」寓意聖經的祝福與盼望，而「學苑」象徵「活到老、學到老」的生活態度。他期許團隊以專業與愛心陪伴長者，讓他們在被尊重與實現自我的同時，也使整個社會更完整、更永續。

院方同步宣布將舉辦系列公益活動籌措經費。12月4日與金龍冠食品合作舉行「愛、希望與相遇」公益音樂會，索票資訊將於近期公布；明年3月7日則舉辦第二屆「八福公益路跑 」，並提供醫護及警消人員半價報名優惠，賽事所得將全數投入。

八福學苑將興建成4層建物、占地1800坪，1樓為日照、大齡食堂、運動生活館、多功能共融空間、2樓活動空間及教室，3、4樓規畫住宿長照機構57床。

嘉義基督教醫院將在嘉義縣民雄鄉打造以「挪亞方舟」為設計概念的全新型態長照園區，總經費約 5 億元。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院宣布將在嘉義縣民雄鄉打造以「挪亞方舟」為設計概念的全新型態長照園區，總經費約 5 億元。記者李宗祐／攝影
嘉義基督教醫院院長陳煒表示，「八福長照學苑」將結合「日間照顧」與 57 床「住宿式長照」服務，並規畫大齡食堂、運動中心、多元共融。記者李宗祐／攝影
長照

