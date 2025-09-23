台南年少有聲音樂市集27日登場 7縣市青少年組團交流

台南市社會局與台南市青少年福利服務中心首次以音樂與創意市集為主題，舉辦「台南年少有聲 AMP IT UP！」將於27日周六下午3點在新光三越台南新天地西門廣場熱鬧登場。此次活動更吸引來自屏東、高雄、雲林、新北、嘉義、台中及台北等7個縣市的青少年組隊參與，與台南在地青年交流互動，共同展現跨縣市的青春能量。

本次熱音大賽參賽隊伍是從眾多報名影片中脫穎而出。學生們為了爭取機會，反覆拍攝並多次與承辦單位確認影片品質，展現出對音樂舞台的高度重視。更令人驚喜的是，許多樂團選擇以原創歌曲參賽，唱出屬於青少年的心聲，並分享「希望能讓大家聽見我們的聲音」，充分展現創意與自我表達的能量。

創意市集部分，青少年參與者同樣全力以赴，主動上傳製作理念並提供商品照片，展現對機會的珍惜與用心。攤位內容多元，包含手作飾品、創意吊飾，以及甜點飲料等特色美食，讓市民在欣賞樂音的同時，也能體驗豐富多彩的青少年創意。當天將有24組入選樂團及21組創意市集登場。

市長黃偉哲表示，市府團隊持續致力於營造友善環境，鼓勵青少年勇於嘗試、盡情發聲。除透過制度化的公共參與機制，讓兒少有機會實際參與市政事務與公共討論，使其意見能夠融入公共決策，今年更藉由多元活動，匯聚全國青少年的能量，本次活動不只是競賽，更是一個展現自我、交流創意的重要舞台，讓每位青少年在音樂與文化活動中，都能自由選擇、自在表達，並獲得完善的權益保障。