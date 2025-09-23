外界質疑還有「屋頂未修」 南市府曝原因：修繕與安置並進

樺加沙颱風暴風圈直撲南台灣，外界關注兩個月前丹娜絲颱風重創後，台南屋損修繕狀況。台南市府表示，修繕與防颱整備同步推進，颱風期間秉持「先安全、後復建；先止漏、後整修」原則，風雨過後立即續辦修繕。對弱勢與急迫個案，社會局與公所已啟動急難救助與安置，務求第一時間提供協助。

市府指出，共有3587戶登記申請修繕，由351家廠商投入，經會勘後有989件表達修繕意願，已完成簽約976件，其中719件施工完成、143件施工中，完工比例逾九成。

針對外界質疑「屋頂未修」，市府澄清，不少屋頂仍以帆布覆蓋，是因工班施工時程、材料交期、結構評估或產權協調等因素，並非市府怠惰。市府呼籲勿以「沒屋頂」照片渲染，抹煞各界協助修繕的努力。

台南市勞工局結合「做工行善團」及各工會志工，在樺加沙颱風來襲前，完成風災後重建的第32戶，並前往官田區二手家具倉庫整備床組。位於西港區66歲低收戶，房屋於丹娜絲颱風期間嚴重受損，歷經一個月施工後由油漆工會完成最後美化，並送上家具。另後壁區76歲重度身障獨居長者郭先生住宅受損，已由電氣及泥水工會完成初步修繕，後續將持續施工。

勞工局長王鑫基說，木工工會志工在官田二手家具倉庫製作30組床架，，將翻修後的家具提供給弱勢家庭。勞工局長王鑫基表示，目前已媒合42戶修繕，32戶完工、5戶進行中，感謝眾多工會志工與夫妻檔無私奉獻，攜手為災民重建溫暖家園。

市長黃偉哲強調，面對颱風風雨，市府以「分區聯防、就近安置、即時動員」為原則，並要求民政、工務、水利、社會等局處與公所成立橫向支援線，確保第一線避難收容、物資盤點、弱勢關懷與臨時加固即刻到位。

民政局表示，各區公所陸續完成防颱整備，高樓層收容點依SOP完成設置並測試設備，並啟動旅宿與宗教團體支援協議，建構「就近、分流、可擴張」收容網絡。例如北門區啟用南鯤鯓香客大樓及學校教室，東區、永康與多家旅宿簽署緊急協議，安南區串連鹿耳門兩大宮廟香客大樓，其他區公所收容處所與物資亦相繼到位。