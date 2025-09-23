樺加沙強颱外圍環流...布袋澎湖藍色公路停航 下月休航日期敲定

受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，雖然嘉義縣未納入暴風圈警戒範圍，縣府沒有宣布停班停課，但布袋港往返澎湖馬公港的藍色公路客輪，為了航行安全，昨天及今天仍全面停航。

嘉縣外海今天風浪不算大，具備航行條件，但主管機關秉持「高規格安全防範」原則，寧可提前因應，避免風險。

縣府將布袋港區納入警戒範圍，台灣港務公司布袋辦事處同步封閉港區釣魚平台，海巡署人員勸導遊客不要靠近海邊，減少意外發生的可能。布袋辦事處指出，雖然颱風影響有限，但為維護旅客及船舶安全，仍依照颱風標準啟動相關措施。

隨著秋冬東北季風增強，布袋往返澎湖航線例行停航期即將展開，依規畫10月13日起，3家客輪業者進入長達半年停航期，直到明年春季恢復航行。另1家客輪仍未決定停航時間；貨輪運輸不受影響，布袋澎湖間貨物輸送將照常進行。

業者說明，每年秋冬澎湖進入觀光淡季，加上東北季風影響航行安全，因此採取半年停航機制。隨著客輪停駛，往後半年嘉義地區旅客若要前往澎湖，必須改從嘉義機場搭乘航班前往。

目前距離停航前僅剩教師節與國慶日連假，客輪訂位載客不錯，顯示不少旅客把握最後機會搭船前往澎湖旅遊。布袋辦事處呼籲，旅客若有搭船需求應提前訂位，隨時留意氣象與航運公告，避免因突發停航影響行程。