快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙強颱外圍環流...布袋澎湖藍色公路停航 下月休航日期敲定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，雖然嘉義縣未納入暴風圈警戒範圍，縣府沒有宣布停班停課，但布袋港往返澎湖馬公港的藍色公路客輪，為了航行安全，昨天及今天仍全面停航。記者魯永明／攝影
受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，雖然嘉義縣未納入暴風圈警戒範圍，縣府沒有宣布停班停課，但布袋港往返澎湖馬公港的藍色公路客輪，為了航行安全，昨天及今天仍全面停航。記者魯永明／攝影

受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，雖然嘉義縣未納入暴風圈警戒範圍，縣府沒有宣布停班停課，但布袋港往返澎湖馬公港的藍色公路客輪，為了航行安全，昨天及今天仍全面停航。

嘉縣外海今天風浪不算大，具備航行條件，但主管機關秉持「高規格安全防範」原則，寧可提前因應，避免風險。

縣府將布袋港區納入警戒範圍，台灣港務公司布袋辦事處同步封閉港區釣魚平台，海巡署人員勸導遊客不要靠近海邊，減少意外發生的可能。布袋辦事處指出，雖然颱風影響有限，但為維護旅客及船舶安全，仍依照颱風標準啟動相關措施。

隨著秋冬東北季風增強，布袋往返澎湖航線例行停航期即將展開，依規畫10月13日起，3家客輪業者進入長達半年停航期，直到明年春季恢復航行。另1家客輪仍未決定停航時間；貨輪運輸不受影響，布袋澎湖間貨物輸送將照常進行。

業者說明，每年秋冬澎湖進入觀光淡季，加上東北季風影響航行安全，因此採取半年停航機制。隨著客輪停駛，往後半年嘉義地區旅客若要前往澎湖，必須改從嘉義機場搭乘航班前往。

目前距離停航前僅剩教師節與國慶日連假，客輪訂位載客不錯，顯示不少旅客把握最後機會搭船前往澎湖旅遊。布袋辦事處呼籲，旅客若有搭船需求應提前訂位，隨時留意氣象與航運公告，避免因突發停航影響行程。

澎湖 嘉義

延伸閱讀

颱風樺加沙致海空停航 澎縣協調23日加開台北航線

颱風樺加沙影響 海運13航線88航次停航

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

林業屏東分署所轄場域22日休園 小琉球23日起停航

相關新聞

愛心寒冬？南台中家扶招集1100份心願禮物 5天僅募集10份

進入秋冬，南台中家扶中心啟動歲末送暖專案，經調查扶助家庭欠缺電暖器、禦寒衣物，預計招集1100份，每份1500元的「心願...

陶藝師黃博專回鄉創作 台南新營文化中心辦柴燒陶藝個展

「焰舞掛痕—黃博專柴燒陶藝個展」今起在新營文化中心第三畫廊展至10月12日，柴燒陶作品經由火焰與泥土交融，「展現大自然不...

嘉基規畫5億八福長照園區 打造更像家的長照方舟

嘉義基督教醫院宣布將在嘉義縣民雄鄉打造以「挪亞方舟」為設計概念的全新型態長照園區，總經費約5億元，預計今年12月動工。此...

台南年少有聲音樂市集27日登場 7縣市青少年組團交流

台南市社會局與台南市青少年福利服務中心首次以音樂與創意市集為主題，舉辦「台南年少有聲 AMP IT UP！」將於27日周...

外界質疑還有「屋頂未修」 南市府曝原因：修繕與安置並進

樺加沙颱風暴風圈直撲南台灣，外界關注兩個月前丹娜絲颱風重創後，台南屋損修繕狀況。台南市府表示，修繕與防颱整備同步推進，颱...

樺加沙強颱外圍環流...布袋澎湖藍色公路停航 下月休航日期敲定

受強烈颱風樺加沙外圍環流影響，雖然嘉義縣未納入暴風圈警戒範圍，縣府沒有宣布停班停課，但布袋港往返澎湖馬公港的藍色公路客輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。